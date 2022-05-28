الفا روميو تكشف عن إصدار خاص من Giulia و Stelvio Estrema

فتحت الفا روميو باب الطلبات على سيارة Alfa Romeo Giulia و Alfa Romeo Stelvio Estrema ، مع توقع أول عمليات التسليم في الأشهر المقبلة.

يبلغ سعر Giulia Estrema مدفوعًا بمحرك بنزين توربيني سعة 276 حصانًا سعة 2.0 لتر، من 50.579 جنيهًا إسترلينيًا، في حين أن أرخص Stelvio Estrema، مدعوم بمحرك ديزل توربو سعة 207 حصانًا سعة 2.2 لتر، بسعر 57.999 جنيهًا إسترلينيًا.

الفا رميو تكشف عن إصدار خاص من Giulia و Stelvio Estrema

وبأتي طراز بسعرStelvio Estrema بسعر يبدأ من 59.999 جنيهًا إسترلينيًا، حيث تستند جميع السيارات الثلاث إلى مواصفات Veloce الحالية التي تتصدر المدى المشترك من قبل كلا النموذجين.

تقول Alfa Romeo إن مواصفات Estrima تؤكد على التركيز على الديناميكيات والصقل، حيث تمثل أول سلسلة خاصة عالمية للشركة وتضيف مجموعة من الترقيات التقنية كمعيار.

الفا رميو تكشف عن إصدار خاص من Giulia و Stelvio Estrema

تشمل المجموعة الأساسية على كل من الصالون الجديد وسيارات الدفع الرباعي التعليق النشط ، والتحكم في مجال الهيكل والتفاضلية الميكانيكية لانزلاق محدودة، كما تكتسب السيارتان بعض التغييرات في التصميم الخارجي، يوفر ذلك "المزيد من الخفة والرياضية" كما قالت الشركة.

وتشمل هذه الكربون ألياف للمرايا الأبواب والشبكة الأمامية، والألوان الداكنة على العجلات وقرص الفرامل والشارات، وتم تزويد Giulia بجنوط 19 بوصة، بينما يتلقى Stelvio جنوط بقياس 21 بوصة.

الفا رميو تكشف عن إصدار خاص من Giulia و Stelvio Estrema

في الداخل، تأتي مقاعد Alcantara كقياسية، وكذلك الخياطة الحمراء على عجلة القيادة والمقاعد ولوحة القيادة وعروض التروس، وهناك أيضًا نظام صوت هارمان كاردون 14 مكبرًا.

يمتلك المشترين اختيار إما محرك بنزين ذي أربع أسطوانات سعة 276 حصانًا سعة 2.0 لتر أو محرك ديزل بأربعة أسطوانات سعة 207 حصانًا سعة 2.2 لتر، مع علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات ومحرك رباعي.

الفا رميو تكشف عن إصدار خاص من Giulia و Stelvio Estrema

تم الكشف عن النموذجين في مقر فريق ألفا روميو فورمولا 1 في هينويل، سويسرا، والتي كما قالت الشركة كانت مثالية لأنها "أرضية للتكنولوجيا الجديدة".

يقال أيضًا إن شراكة Alfa Romeo مع Sauber Motorsport ساعدت النماذج الجديدة على تجسيد "أعلى الإنجازات من حيث الحلول التقنية والديناميكية والأسلوب والرياضة".