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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمكن الطلاب من العمل بعد التخرج

النائبة نسرين عمر
النائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن هناك إهتمام ملحوظ  بمنظومة التعليم الفنى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى  حيث يتم زيادة ميزانيته عام بعد عام ويتضح هذا باهتمام الوزارة بالشريك الصناعى لتوفير بيئة تدريبية عملية منظمة للطالب ، بالإضافة إلي تطوير المناهج التعليمية بما يواكب الحداثة فى التخصصات المتعددة للفنيين : الصناعي -الزراعي- التجاري و الفندقي.

وأكدت “ عمر” في تصريحات لـ “ صدي البلد” أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية و التعليم المزدوج اضافت الكثير من الإيجابيات لطالب التعليم الفني، لافتة إلي أن الشباب سيحصد  هذا المجهود فور تخرجهم و حصولهم علي وظائف تخصصية تخدم سوق العمل لتنتعش الصناعة الوطنية مرة اخرى ويتغير المفهوم المجتمعى للتعليم الفنى .

 و لفتت عضو لجنة التعليم، إلي إنه بالتنسيق مع  الوزارة و جامعة المنصورة تم اضافة تخصص صيانة الأجهزة الطبية بنظام التعليم الفني المزدوج هذا العام و بدات بالفعل الدراسة فى محافظة الدقهلية بالمدرسة الفنية الثانوية العسكرية بالسنبالوين بالشراكة مع كلية الهندسة جامعة المنصورة .

 وتابعت النائبة حديثها، قائلة : كما أنه بالفعل تمت زيارة الطلاب للكلية هذا العام للتعرف علي الورش و المعامل الذي سيتم تدريبهم بها العام القادم مما كان له اثر إيجابي عليهم و مزيدا من الإهتمام.

 

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جانب من الزيارة 

 

وفي سياق متصل قال محمد السويدي،  رئيس اتحاد الصناعات، إنه يجب تأهيل الخريجين  لسوق العمل، موضحا أنه في مصر لدينا ٨٠% من الطلاب بيروحوا ثانوية عامة و٢٠% تعليم فني، والمفروض يحصل العكس.


وأضاف السويدي ، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر تستطيع، أن القطاع الخاص عملنا تجربة،  لمدارس صناعية ناجحه، وجميع الدارسين نجحوا في الشهادات المعتمدة دوليا، ليصبح بعد ذلك مؤهلين لسوق العمل في الداخل والخارج:" بعد كده الخارج هم اللي هيطلبوه وهتكون معزز مكرم في بلدك أو برا بلدك" 

وشدد رئيس اتحاد الصناعات على ضرورة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث يكون الإشراف الإدارى والرعاية الاقتصادية للقطاع الخاص والإشراف الفني للحكومة .

وانطلق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

جاء ذلك بحضور وزراء الهجرة والصناعة والتجارة والإنتاج الحربي والنقل وقطاع الأعمال والبترول والبيئة، والزراعة ومحافظ القاهرة ورجال الاعمال محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب.

وينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ونظمت وزارة الهجرة أمس، زيارة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك لمجموعة من خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» وذلك قبل انطلاق المؤتمر رسميا اليوم.

التعليم الفني جامعة المنصورة التكنولوجيا التطبيقية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبل وطن سوق العمل

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