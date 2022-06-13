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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بجاحة وليست صراحة.. رمضان عبد المعز يعلق على مقولة أقول للأعور في عنيه

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن الثلاثة الذي يحبهم الله تعالى والثلاثة الذي يكرههم.

وقال عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي" إن الله تعالى يحب الشاب الطائع وحبه للشاب الطائع أشد، والله يحب المتواضع، وحبه للغني المتواضع أشد، والله يحب الكريم، وحبه للفقير الكريم أشد.

وأشار إلى أن الله تعالى يبغض ثلاثة ، وبغضه لثلاثة أشد، وذلك كما ورد في الحديث (قال الله تعالى: أحبُّ ثلاثًا، وحبي لثلاث أشد: أحب الطائعين, وحبي للشاب الطائع أشدُّ, وأحب الكرماء, وحبي للفقير الكريم أشدُّ, وأحب المتواضعين, وحبي للغنيِّ المتواضع أشدُّ, وأكره ثلاثًا، وكرهي لثلاث أشد: أكره العصاة, وكرهي للشيخ العاصي أشدُّ, وأكره المتكبِّرين, وكُرهي للفقير المتكبِّر أشدُّ, وأكره البخلاء, وكُرهي للغني البخيل أشدُّ).


وأكد أن الشرع الحنيف، علمنا المبالغة في الستر، منوها أن الحياء شعبة من الإيمان، فالحياء خلق كريم في الإسلام، والله تعالى يحب الحياء ، بخلاف بعض الناس يفتخر بالبجاحة أمام الناس ويجهر بمعصيته، وينسى قول النبي "إذا بليتم فاستتروا" وكذلك حديث "كل أمتي معافى إلا المجاهرون" .

وأوضح، أنه حتى في النصح للناس فلا يجوز النصح أمام الناس، وحتى أن بعض الناس يقول "أنا أقول للأعور أنت أعور في وشه" منوها أن هذه بجاحة وليست صراحة".

 

الشيخ رمضان عبد المعز الثلاثة الذي يحبهم الله الشاب الطائع المتواضع الكريم الطائعين المبالغة في الستر الحياء شعبة من الإيمان

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