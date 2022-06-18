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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن : إلهام شاهين : حملت على عانقي محاربة الفكرة المتخلف .. وفاة ممثل فرنسي شهير.. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

 

وفاة شقيقة الفنانة ناهد رشدي


أعلنت الفنانة ناهد رشدي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك " عن وفاة شقيقتها . 

وعلقت ناهد رشدي قائلة : " إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت الى رحمة الله تعالي شقيقتي الصغري . 

 

ليلة مميزة.. حضور ضخم في حفل إليسا بجدة.. فيديو
 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ” فيديو للفنانة إليسا من حفلها الأخير بالممكلة العربية السعودية .

وظهرت فى الفيديو الفنانة إليسا وهي ترحب بجمهورها ، مؤكدة على سعادتها بالتواجد معهم ، كما أظهر الفيديو حجم ضخامة عدد الحاضرين . 

 

محمد رمضان يدخل مسرح حفله بالأردن بسيارة مطلية بالذهب.. صور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان اثناء دخوله الى المسرح فى حفله بالأردن .

حيث دخل محمد رمضان  على المسرح وهو بسيارة مطلية بالذهب .
 

نشرة الفن.. موعد عملية الفنان محمد الحلو ومسلسل جديد حول قصة جون سنو بطل Game of Thrones

نشرة الفن.. آمبر هيرد تعترف بحبها لجوني ديب.. وحسن شاكوش: أزمتي مع نقابة المهن الموسيقية شبه منتهية

روقة أشهر أدوراها .. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

تحتفل اليوم الفنانة نورا بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من جميلات السينما المصرية ، وقد قدمت عددا من الاعمال الفنية الهامة خلال مشوارها الفني . 

نورا أسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1956، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة.

 

إلهام شاهين: حملت على عاتقي محاربة الفكر المتخلف ولا أخشى التهديد بالقتل

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل فيلمها الجديد “ بنات صابرة ” ، وذلك على هامش تكريمها من رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا أمس  الجمعة 17 من يونيو الجاري.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين : ان فيلمها بنات صابرة يتحدث عن قضية الختان ، حيث تجسد دور أم غير متعلمة لديها عدد من البنات يتوفين بعضهن بسبب الختان والزواج المبكر .

 

وفاة الممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان عن عمر يناهز 92 عاماً

توفي الفنان الفرنسي جان لوي ترينتينيان عن عمر يناهز 91 عاماً بعد مشوار فني طويل ، حيث شارك فى 100 عمل فني .

وكان الفنان الفرنسي جان لوي ترينتينيان قد توفي فى منطقة منطقة غارد ، صباح أمس ، الجمعة .

 

محمد رمضان فرنسا مصر السعودية الأردن

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