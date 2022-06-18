نشرة الفن : إلهام شاهين : حملت على عانقي محاربة الفكرة المتخلف .. وفاة ممثل فرنسي شهير.. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .



أعلنت الفنانة ناهد رشدي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك " عن وفاة شقيقتها .

وعلقت ناهد رشدي قائلة : " إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت الى رحمة الله تعالي شقيقتي الصغري .

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ” فيديو للفنانة إليسا من حفلها الأخير بالممكلة العربية السعودية .

وظهرت فى الفيديو الفنانة إليسا وهي ترحب بجمهورها ، مؤكدة على سعادتها بالتواجد معهم ، كما أظهر الفيديو حجم ضخامة عدد الحاضرين .

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان اثناء دخوله الى المسرح فى حفله بالأردن .

حيث دخل محمد رمضان على المسرح وهو بسيارة مطلية بالذهب .



تحتفل اليوم الفنانة نورا بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من جميلات السينما المصرية ، وقد قدمت عددا من الاعمال الفنية الهامة خلال مشوارها الفني .

نورا أسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1956، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة.

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل فيلمها الجديد “ بنات صابرة ” ، وذلك على هامش تكريمها من رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا أمس الجمعة 17 من يونيو الجاري.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين : ان فيلمها بنات صابرة يتحدث عن قضية الختان ، حيث تجسد دور أم غير متعلمة لديها عدد من البنات يتوفين بعضهن بسبب الختان والزواج المبكر .

توفي الفنان الفرنسي جان لوي ترينتينيان عن عمر يناهز 91 عاماً بعد مشوار فني طويل ، حيث شارك فى 100 عمل فني .

وكان الفنان الفرنسي جان لوي ترينتينيان قد توفي فى منطقة منطقة غارد ، صباح أمس ، الجمعة .