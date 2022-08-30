عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للغياب وترك العمل .. إحالة 200 عامل بمدرسة في البحيرة للتحقيق

الإنضباط الإداري
الإنضباط الإداري

نفذت الوحدة المحلية بمركز الرحمانية بالبحيرة برئاسة الحسينى أبو عيانة ، من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية أسفرت عن إحالة ٢٠٠ موظف من العاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية بالرحمانية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.

وذاك فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ البحيرة

تضم شهر عقاري.. وحدة مرور كوم قرطاس بالبحيرة على 4000 متر

مصرع سائق إثر انقلاب دراجة نارية في البحيرة

الموافقة على نقل 6 مستودعات بوتاجاز خارج الكتلة السكنية في البحيرة

رفع 810 حالة إشغال طريق في البحيرة

إزالة 34 حالة تعد بإجمالي مساحة 8707 م2 بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

البحيرة حملات تفتيشية الهيئات الحكومية إحالة المخالفين الإجراءات القانونية مواعيد العمل الرسمية مركز الرحمانية تفتيشية الانضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

حفلة جنس جماعي.. شاهد| أم تنهي حياة طفلتها بمعاونة عشاقها (القصة الكاملة)

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (0-0) في الدوري

موضوعات متعلقة

ضبط 13 محلا بدون ترخيص وتحرير 8 محاضر جنح صحية بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ البحيرة

تضم شهر عقاري.. وحدة مرور كوم قرطاس بالبحيرة على 4000 متر

مصرع سائق إثر انقلاب دراجة نارية في البحيرة

الموافقة على نقل 6 مستودعات بوتاجاز خارج الكتلة السكنية في البحيرة

رفع 810 حالة إشغال طريق في البحيرة

إزالة 34 حالة تعد بإجمالي مساحة 8707 م2 بنطاق 9 مراكز بالبحيرة

للغياب وترك العمل.. إحالة 54 من العاملين بالمصالح الحكومية والخدمية للتحقيق بالبحيرة

ترشيحاتنا

مستشار ألمانيا يحسم الجدل: مستعدون للشتاء رغم انقطاع غاز روسيا

بسبب حرب أوكرانيا.. بولندا تحذر من انهيار الاتحاد الأوروبي

طفح الكيل .. تايوان تطلق طلقات تحذيرية باتجاه مسيرة صينية لأول مرة

النشرة الدينية..أمسية دينية لكبار المبتهلين اليوم بالحسين..وحكم من يرتكب معصية وهو ينوي التوبة

رسميًا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للعام الجديد

روسيا تستعد لقطع إمدادات الغاز عن فرنسا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. صور

جرب راحة البال.. 6 نصائح من هاني الناظر لحياة هادئة.. تعرف عليها

يحدث ليلا فقط.. عرض غير متوقع مؤشر لإصابتك بمتحور أوميكرون

حكايتها مع ويل سميث وأمير كرارة.. 7 معلومات عن ابنة انتصار

فيديو

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

بسبب صورة | ميريام لـ فارس كرم : افتكرته محترم

ابنة إنتصار ملكة جمال مراهقات مصر: القبلات عادي خالص| فيديو جراف

أزمة كهربا.. غرامة الزمالك تهدد مستقبل اللاعب كرويا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ