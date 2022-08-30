للغياب وترك العمل .. إحالة 200 عامل بمدرسة في البحيرة للتحقيق

نفذت الوحدة المحلية بمركز الرحمانية بالبحيرة برئاسة الحسينى أبو عيانة ، من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية أسفرت عن إحالة ٢٠٠ موظف من العاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية بالرحمانية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.

وذاك فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.