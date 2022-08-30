اللي بره بيحسدونا وصندوق النقد لم يطلب رفع الدعم.. رسائل مهمة لوزير المالية

تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ملفات هامة تتعلق بالاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على كافة اقتصاديات العالم ، وأكد معيط في تصريحاته التليفزيونية على أن مصر ملتزمة بسداد كافة أقساط وفوائد الديون في مواعيدها.

تسديد أقساط الديون في مواعيدها

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه في ظل الظروف الصعبة وارتفاع سعر برميل البترول للضعف على مستوى العالم، فإن الحكومة توفر احتياجات المواطن المصري وتوفر السلع .

وقال محمد معيط في تصريحات تليفزيونية : "جميع التزامات الدولة المصرية من أقساط وفوائد أقساط ديون يتم سدادها في مواعيدها ومصر توفي التزامتها"، مضيفا:"وضع مصر كان مضطربا وغير مستقر بعد 2011 وبدأنا منذ 2016 السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وبدأت تسير في تحسن".

وتابع محمد معيط: "مصر عكفت على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في كافة القطاعات على مدار السنوات الماضية".

150 تقرير دولي سلبي ضد مصر

وتابع محمد معيط: "خلال الشهور الماضية أكثر من 150 تقرير دولي استهدف مصر من خلال نقل صورة سلبية عنها فقط ولا ينقلون الحقيقة".

تصدير الغاز بـ 500 مليون دولار

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه بعد اكتشاف حقل ظهر أصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز، وتم التوسع في توصيل الغاز للمنازل مضيفا: "نقوم بتصدير الغاز للخارج بـ 500 مليون دولار ".

وأضاف محمد معيط: "في فترة من الفترات كانت المصانع لا يوجد بها غاز وذلك قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، ونجحنا في تخطي هذه المشكلة".

استهداف الدولة

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه خلال الفترة الماضية صدر أكثر من 150 تقريرا دوليا ينقل صورة سلبية لا تعكس الحقيقة عما يحدث في مصر، مضيفا: "هناك من يستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية ويرغب في إعادة ظروف 2011 من جديد لتشويه ما حدث في مصر من تنمية".

وأضاف محمد معيط: "علينا كـ مصريين منضيعش بلدنا واللي بره بيحسدنا على اللي إحنا فيه، ويتحدثون عن تواجد استقرار وأمن وتنمية وخلق فرص عمل رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ".

وتابع محمد معيط: "علينا أن نحافظ على بلدنا كي نعبر الظروف الصعبة ونصل إلى بر الأمان".

85% من معدلات التضخم تأتي من الخارج

أكد محمد معيط وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي لم يتحدث مع مصر عن إلغاء دعم رغيف الخبز او السلع التموينية، مضيفا:" مصر تستورد 85 % من التضخم من الخارج ".

وأضاف محمد معيط :" مصر تستورد أشياء كثيرة من الخارج وذلك يجعلنا نتأثر بمعدلات التضخم من الخارج حال ارتفاعها، وما يحدث في مصر لا تتسبب فيه الدولة المصرية واقتصادها لكننا نتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبب فيها الأزمة الروسية الأوكرانية ".

إجراءات لتخفيف تواجد السلع بالموانيء

أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه خلال 72 ساعة سيتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من أزمة تواجد السلع في الموانئ.

وأضاف وزير المالية "أي مواطن على تواصل مع أي فرد في العالم سوف يحدثه عن الأزمة الاقتصادية، وتواجد ارتفاع أسعار غير مسبوق في مختلف دول العالم".