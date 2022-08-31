صرح هندسي على النيل.. كوبرى ومحور كلابشة الجديد بأسوان مشروع تنموي عملاق

سلسلة متميزة من الأعمال، وطفرة غير مسبوقة تشهدها محافظة أسوان ، عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة في كافة قطاعات العمل العام ، بما يعود بالنفع ويصب في مصلحة المواطن الأسوانى .

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر عدسة " صدى البلد " مشروعات تنموية وخدمية عملاقة ما بين كبارى ومحاور وطرق طولية وعرضية، لتساهم في تحقيق الربط بين قرى غرب النيل بشرقها ، ومن بينها مشروع كوبرى ومحور كلابشة الجديد على صفحة نهر النيل الخالد .

أهالى أسوان يشيدوا بإنشاء الكباري والمحاور الجديد للتخفيف عليهم .. ويشكروا الرئيس السيسى لإهتمامه بالصعيد

كوبرى ومحور كلابشة بأسوان

وقد أشاد العديد من أهالى محافظة أسوان بالطفرة الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة لأول مرة في قطاع الطرق والنقل ، حيث يتم تشييد صروح عملاقة في كل مكان بداية من إنشاء كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل ، وكذا كوبرى ومحور دراو ، وأيضاً كوبرى ومحور خزان أسوان البديل ، فضلاً عن الكبارى الداخلية مثل كوبرى السيل العلوى ، وكوبرى المضيق ، وكذا إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، علاوة على سلسلة الطرق والمحاور الداخلية الطولية والعرضية ، والتي تساهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التنقل للمواطنين ، وأيضاً للمركبات ، فضلاً عن تخفيف مشقة وعبء التنقل والسفر ، كما قدموا شكرهم للقيادة السياسة الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بالصعيد بشكل عام ، وأسوان بشكل خاص .

وكان قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح محور وكوبرى كلابشة الحر الجديد على نهر النيل الخالد في 25 ديسمبر 2021 ضمن سلسلة من الافتتاحات للعديد من المشروعات التنموية .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الحكومة تقوم بمشروعات ربط شبكات الطرق داخل جمهورية مصر العربية شرق النيل وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية منها محور كلابشة بمحافظة أسوان، والذى يبلغ طوله 23 كيلو متر وعرض 21 متر ويشمل 2 حارة مرورية فى كل اتجاه وتبلغ تكلفته نحو مليار و50 مليون جنيه.

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كوبرى ومحور كلابشة بأسوان

وأشار أشرف عطية إلى أهمية المحور في كونه يساهم فى ربط الطريق الزراعى الشرقى بالطريق الزراعى الغربى بالطريق الصحراوى الغربى عبر نهر النيل، وساهم فى حل مشكلة اعتماد الأفراد والمركبات بشكل كامل على معديات النيل التى تستغرق وقتًا أطول وتعرض مستخدميها للمخاطر والحوادث، ومع إنشاء المحور يكون تم الانتهاء من مشاكل الوقت والتكلفة والمخاطر التى يتعرض لها الأفراد والمركبات ، كما أن المحور يغطى مساحة 60% من الطريق الزراعى الغربى.

وأضاف المحافظ بأن محور كلابشة يسهل حركة النقل والحركة المرورية للوصول للطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان امتدادًا للمحافظات الأخرى، وكذلك المتجه إلى مدينة أسوان ومدينة أبوسمبل، وتسهيل حركة التجارة الدولية بين مصر وأفريقيا عبر الطريق البرى "القاهرة – كيب تاون".

ويخدم سكان محافظة أسوان بشكل عام وقرى مركز نصر النوبة وقرى مركز كوم أمبو وقرى مدينة كلابشة بشكل خاص، ويربط المناطق الصناعية الموجودة بنصر النوبة ومصنع سكر كوم أمبو ومصنع تعبئة البوتاجاز بأسوان، ويربط كذلك المناطق السياحية الموجودة من معبد كوم أمبو وجبل السلسلة وغيرها، وكذلك يربط مشروعات الاستصلاح الزراعى فى غرب النيل بقرى الظهير الصحراوى واستصلاح الأراضى فى غرب غرب كوم أمبو.

طفرة غير مسبوقة تشهدها محافظة أسوان بإقامة صروح عملاقة على صفحة نهر النيل ومنها كوبرى ومحور كلابشة الجديد

كوبرى ومحور كلابشة بأسوان

وكانت قد نفذت وزارة النقل محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية / إتجاة – و يشمل عدد 14 عمل صناعي ( 9 كوبري + 5 أنفاق ) ويربط الطريق الزراعى الشرقي بالطريق الزراعى الغربى والطريق الصحراوى الغربي عابرا نهر النيل جنوب كلابشة حيث كان الهدف من إنشاء الكوبرى المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادى النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي ، وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعى الشرقي ، وخدمة قري الظهير الصحراوى وزيادة الإمتداد العمراني لها ، وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

كما أعلنت وزارة النقل عن أن التكلفة الإجمالية لكوبرى ومحور كلابشة الجديد تصل إلى 1.050مليار جنيه ، وتم تنفيذه فى إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.