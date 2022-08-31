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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

3000 طالب بمبادرة أشبال مصر الرقمية بالاختبارات الإلكترونية بمركز طب القاهرة

اختبارات مبادرة أشبال
اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" والتي تعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، خلال يومي 29 و 30 أغسطس، 3000 طالب بمراحل ما قبل التعليم الجامعي لإجراء اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" في اللغة الإنجليزية وأساسيات تكنولوجيا المعلومات، والمهارات المنطقية والحسابية والشخصية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية.

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وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية طب قصر العيني، يستوعب اختبار 2900 طالب في وقت واحد حيث يتكون من 3 أدوار تم تزويدها بـ 2900 خلية عمل، و 63 كاميرا مراقبة، و 3 داتا سنتر، وحجرة لمراقبة الأدوار، وذلك في إطار التوجه نحو عقد الاختبارات الإلكترونية بالكلية وإعلان النتائج بدقة وتوفير الوقت في عملية التصحيح ومنع اللجوء للغش.

من جانبها قالت الدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن الكلية وضعت خطة مسبقة تم عرضها على رئيس الجامعة لعقد الاختبارات واستقبال الطلاب وأولياء أمورهم وتأمينهم، وتضمنت الخطة تنظيم قاعات الامتحانات وأعمال المراقبة، وتوزيع الطلاب بالقاعات بما يحقق التباعد اللازم، وتوفير فريق دعم فني للتدخل السريع لحل أي مشكلة، وتشكيل مجموعة من الأمن والدفاع المدني للمتابعة والاستعداد التام في حالات الطوارئ، وتوفير سيارة إسعاف بحرم الكلية، وتخصيص مدرجات کاستراحة للطلبة وأولياء أمورهم، ومراجعة البيانات وكشوف الملفات، وتكليف للعاملين بمهام محددة، مشيرة إلى أن الاختبارات تمت بالكلية على 4 فترات في اليوم وذلك خلال يومي 29 و 30 أغسطس.

جدير بالذكر أن مبادرة أشبال مصر الرقمية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شهر مايو 2022، لصقل مهارات 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية في جميع المحافظات في العلوم التكنولوجية المختلفة، ويلتحق الطلاب المشاركون بالمبادرة بأحد المسارات التخصصية وفقًا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية وتطوير البرمجيات وتأمين الشبكات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل فنون التواصل وإدارة الوقت والعمل في فريق والقيادة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

اختبارات مبادرة
اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"
اختبارات مبادرة
اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"
اختبارات مبادرة
اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"
اختبارات مبادرة
اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"
اختبارات مبادرة
اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"
جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أشبال مصر الرقمية الاختبارات الالكترونية كلية الطب Jobs Education

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