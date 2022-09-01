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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعويم سفينة جنحت في قناة السويس وقصف إسرائيلي جديد يستهدف سوريا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر تعرض نقل خبرات مبادرة حياة كريمة لأفريقيا
قصف إسرائيلي بالصواريخ يستهدف محيط دمشق ومطار حلب
بايدن يدعو القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات باكستان إلى 1091 قتيلا
السعودية تُحبط تهريب نحو 47 مليون قرص مخدر
روسيا توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي
"الطاقة الذرية": إيران تخصب اليورانيوم بمزيد من أجهزة الطرد المركزي في نطنز
السعودية تصنف 5 يمنيين على لائحة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أكد استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات حياة كريمة إلى دول القارة الأفريقية، لاسيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية، معربا عن حرص واهتمام الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها بالعمق الأفريقي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا 2063، وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها.

وأشار مدبولي، إلى أن استضافة مصر لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية تعكس التزامها بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الإفريقية، في إطار تحقيق أجندة أفريقيا 2063، مؤكدا سعي مصر لوضع كل خبراتها سواء من النواحي التنموية والحضرية والاقتصادية، أو الامنية والسياسية لخدمة الدول والحكومات الأفريقية، حيث تعد البنية التحتية والنمو الحضري وإتاحة الفرص لـ«حياة كريمة» للمجتمعات المحلية هي الأساس لمجابهة التحديات التي تواجهها أفريقيا.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن هيئة قناة السويس نجحت في تعويم ناقلة نفط، جنحت في المجري الملاحي للقناة الواقعة شرقي مصر، ليل الأربعاء، بعد أقل من 20 دقيقة من الواقعة. وأعلن التلفزيون المصري نقلا عن الهيئة انتظام حركة الملاحة في القناة بعد تعويم السفينة الجانحة.

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على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن التلفزيون السوري أعلن أن إسرائيل استهدفت بعدد من الصواريخ بعض النقاط في جنوب شرق مدينة دمشق ومطار حلب الدولي ما أدى الى وقوع أضرار مادية.

وقالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لوضع خارطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحالي بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه. وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء من الرئيس الأمريكي بحثا فيه مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الاخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء.

وأشارت "الجريدة" إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية أعلنت عن إحباط تهريب 46.916 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، داخل شحنة طحين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن كمية المواد المخدرة التي ضبطت في هذه العملية، تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى السعودية في عملية واحدة، مؤكدًا أن رجال الأمن يتحلون بعزيمة وإصرار وحزم في تنفيذ مهامهم لمتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة ومواطنيها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها والقبض على كل من يشارك فيها.

وقالت "الراي" إن رئاسة أمن الدولة في السعودية، أعلنت تصنيف 5 يمنيين على لائحة الإرهاب، بسبب ارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي، أبرزهم منصور أحمد السعادي (السعدي)، حيث أكد أمن الدولة السعودي، أنه "يعمل ويتعاون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران، ويُعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر". في حين حل أحمد علي الحمزي، ثانيا باعتباره ”مسؤولا عن برنامج الطائرات المُسيرة، ويتلقى أسلحة إيرانية الصنع، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران“.

دوليًا، قالت "الوطن" إن باكستان أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الموسمية التي تتعرض لها البلاد منذ يونيو الماضي إلى 1191 قتيلا بعد تسجيل 27 حالة وفاة في الساعات ال24 الماضية.

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وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة أضرار الكوارث في بيان إن الفيضانات واصلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تدمير مناطق وعزل أخرى من البلاد ما خلف 27 قتيلا وأكثر من 87 جريحا مشيرة إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 3500.

وأفادت "الأنباء" بأن روسيا أوقفت إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي، قائلة إنه بحاجة إلى إصلاحات. وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إن القيود المفروضة على خط أنابيب "نورد ستريم 1" ستستمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقالت "الراي" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام ثاني مجموعة من ثلاث مجموعات لأجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز.

وأضافت الوكالة في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، أن "المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة من درجة النقاء الانشطارية، بينما لم تتم تغذية المجموعة الثالثة بمواد نووية بعد".

 

 

 

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