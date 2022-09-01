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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقات الجمهورية

محافظ أسوان يهنئ
محافظ أسوان يهنئ الحاصلين على المراكز الأولى جمهورياً

هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أبناءه الطلبة والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى فى المسابقة الكشفية والإرشادية وأيضاً مسابقات الفنون المسرحية والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، مشيداً بالمهارات والمواهب والقدرات التى تميز بها هؤلاء الطلاب والتى أثمرت عن التمثيل المشرف لإسم المحافظة وتحقيق التقدم والتفوق فى مختلف هذه المسابقات .

وخلال إجتماعه بمدير مديرية التربية والتعليم بأسوان ، وموجهى التربية الرياضية وجه اللواء أشرف عطية شكره للمسئولين بالتربية والتعليم تقديراً لجهودهم فى دعم وتأهيل الطلاب للمنافسة المتميزة فى مختلف مجالات المسابقات التعليمية وحصد المراكز المتقدمة فيها .

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محافظ أسوان يأمر بتعميم التصميم الجديد للمنديل الكشفى لإحتواؤه على الهوية البصرية للمحافظة

محافظ أسوان:يهنئ أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى جمهورياً فى المسابقات المختلفة

كما حرص محافظ أسوان على تقديم التهنئة لأولياء الأمور ، وأمر المحافظ بتعميم التصميم الجديد للمنديل الكشفى والذى يتوافق مع الهوية البصرية للمحافظة على جميع طلاب الكشافة بالمدارس .

ومن جانبه أكد عبد الكريم لطفى وكيل التربية والتعليم بأنه تحت رعاية ودعم محافظ أسوان فاز قطاع التعليم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أفضل تصميم منديل كشفى تضمن الهوية البصرية للمحافظة ، وأيضاً مسابقة أحسن صورة مبتكرة من خامات البيئة ، بالإضافة إلى مسابقة أفضل مجلة إرشادية ، مشيراً إلى تحقيق المركز الثالث فى المسابقة الإرشادية ، فضلاً عن المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مهرجان الفنون المسرحية .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بترجمة المنظومة الجديدة التى تم وضعها إلى قطاعات رئيسية وفرعية بمسئوليات محددة لا تقتصر فقط على النظافة ، وإنما تشمل التشجير والإنارة العامة والتطوير والتجميل والصيانة الدورية حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة والمستمرة لرفع مستوى وجودة النظافة العامة لمدينة أسوان ، وإظهارها بالشكل الحضارى المطلوب .

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محافظ أسوان:يهنئ أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى جمهورياً فى المسابقات المختلفة

محافظ أسوان:يهنئ أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى جمهورياً فى المسابقات المختلفة

 

 

محافظ أسوان:يهنئ أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى جمهورياً فى المسابقات المختلفة
محافظ أسوان:يهنئ أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى جمهورياً فى المسابقات المختلفة
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