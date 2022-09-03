ضمن مهرجان المسرح التجريبي.. حكايات شارع الصابحة تواصل عرضها بالمنيا

ضمن الدورة التاسعة والعشرين بـ مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والذي يقام للعام الثانى برئاسة الدكتور جمال ياقوت، حيث يشارك فيه فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.

حيث قدمت العديد من العروض خلال المشاركة بـ مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى التى تمثل محافظة المنيا هى "حكايات شارع الصابحة" لفرقة قصر ثقافة المنيا، حيث يواصل العرض المسرحى اليوم الثاني على التوالى فعالياته على مسرح محافظة المنيا، والعرض من" تأليف إكرام بشري، غناء زياد محمد حسن، صوت عبد الرحمن سيد، رعشة عود مروان خاطر، أضاءة مصطفى محمد محمد، اكسسوارات أحمد محمد عبد الرازق، إخراج أسامة طه، والذي يستمر حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٢ الجارى.

كردان حكايات



فكرة النص عن كتاب الشاعر إكرام بشري، "شارع الصابحة، كردان حكايات" وتدور فكرة العرض عن شارع الصابحة أقدم شوارع مدينة ملوي والنماذج البشرية الحقيقية التى كانت تعيش فى العقود الخمسة الأخيرة وتعكس من خلالها روح الشارع المصري فى تلك الفترة، والرؤية الإخراجية حيث يعتبر الممثل هو العنصر الرئيسى فى العرض، ويعتمد التمثيل فىً العرض علًى المزج بين الحكى والتمثيل، وسهولة التنقل بينهما وتدريب الممثل على الغناء الفلكلوري القديم والتعبيري بشكل فردي وجماعى وكذا فنون التعبير الحركى، من تمثيل أسامة طه، محمد سمير الكردي، مينا ميمى، حسام مرسى أحمد، سلمى محمود جمال، هويدا فتحى، بسمله عمرو عادل، مروان طارق أحمد.