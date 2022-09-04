قفزة جنونية في أسعار الذهب .. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأحد قفزة قوية إذ زادت العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية بعد هبوط قاسٍ للمعدن الأصفر استمر عدة أيام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية الأيام الماضية بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، واقترب سعر الجرام عيار 21 من 1300 جنيه.

ارتفاع الذهب

وارتفع سعر الذهب لتسجل الأوقية 1712 دولارا بعد ان هبط الخميس 1 سبتمبر إلى 1697.70 ، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا الخميس قبل الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من (+0.90%) بالمئة بقيمة 15.20 دولار إلى 1,712.84 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في مصر

وعلى المستوى المحلي استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بعد عدة ارتفاعات الأيام الماضية ، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1119 جنيهات للبيع و 1115 جنيها للشراء بعد 1103 جنيهات الخميس الماضي.

سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر

وعن سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر، فأوضحت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم بعد وصول عيار ٢١ إلي 1115 جنيها ، هو ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي .

وكشفت الشعبة ان هناك فارقاً كبيراً بين حجم الطلب وحجم المعروض مع وجود تحديات لتلبية الفجوة عن طريق الاستيراد وتلبية حجم الطلب الحالي رفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 1110 جنيهات بعد أن سجل 1115 جنيهًا بختام تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1110 جنيهات اليوم الأحد 4-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس قبل الماضي : 1083 جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1110 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1274 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1115 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 : 956 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 14 : 743جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 8920 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1712 دولاراً.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.