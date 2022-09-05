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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين في البنوك 5-9-2022

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الاثنين

ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


أسعار الدولار الأمريكي

 

أسعار الدولار ..سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.23جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية 19.23جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المصري لتنميه الصادرات  19.21جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.


سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد)  19.20جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

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أسعار الدولار تواصل الارتفاع.. وخبراء يكشفون مصير العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

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ارتفاع هائل في سعر الدولار اليوم الأحد 4-9-2022

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (قطر الوطني QNB ،كريدى اجريكول)نحو  19.19جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.18جنيه للشراء و 19.24جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنك  فيصل الإسلامي نحو 19.18جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سعر الدولار 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 19.17جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع .


أسعار الدولار اليوم في البنوك


سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني،البركة ) نحو 19.16جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك  مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.23جنيه للشراء

أعلى سعر لشراء الدولار 

قرارات البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا  الاخير  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

أسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى البنك المركزي البنوك الدولار

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