أسعار الدولار اليوم الاثنين في البنوك 5-9-2022

ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



أسعار الدولار الأمريكي

أسعار الدولار ..سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.23جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصر إيران للتنمية 19.23جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المصري لتنميه الصادرات 19.21جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.



سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد) 19.20جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (قطر الوطني QNB ،كريدى اجريكول)نحو 19.19جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.18جنيه للشراء و 19.24جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنك فيصل الإسلامي نحو 19.18جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 19.17جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع .



أسعار الدولار اليوم في البنوك



سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني،البركة ) نحو 19.16جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.23جنيه للشراء

أعلى سعر لشراء الدولار

قرارات البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الاخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.