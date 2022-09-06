أخبار السيارات.. 3 تحديات تواجه المركبات الصينية في الأسواق العالمية.. جنرال موتورز بالشراكة مع ولينج تكشف عن Cabrio EV

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
صراع مع الغرب .. 3 تحديات تواجه السيارات الصينية في الأسواق العالمية
تعد الصين من أهم اسواق السيارات في العالم خاصة بالنسبة لقطاع السيارات الفاخرة والكهربائية، إنها ليست فقط الأكبر من حيث عدد الوحدات المنتجة والمباعة ، ولكنها أصبحت أيضًا مركزًا رئيسيًا للبحث والتطوير في مجال الكهربة وتطوير البطاريات، وهي المكان الرئيسي الذي يتيح سيارات كهربائية بأسعار ميسورة التكلفة وليست باهظة مثل طرز تسلا.
رفضوا التحول الكهربائي.. جنرال موتورز تُحيل وكلائها إلى التقاعد مع مكافأة نهاية الخدمة
تواصل جنرال موتورز خطتها نحو التحول الكهربائي بالكامل، وفي طريقها إلى هذا الهدف قد تضطر إلى التخلي عن بعض الوكلاء الرافضين بيع السيارات الكهربائية ويفضلون التعامل مع النماذج التقليدية العاملة بالبنزين.
أصغر سيارة كهربائية.. جنرال موتورز بالشراكة مع ولينج تكشف عن Cabrio EV
كشفت شركة جنرال موتورز وولينج موتورز (GM-Wuling) عن سيارتها الكهربائية الجديدة MINI Cabrio ذات السقف المكشوف لأول مرة في معرض شنغهاي الدولي للسيارات في دورة سنة 2021، النموذج عبارة عن سيارة ذات مقعدين بسقف ناعم قابل للطي.
77 ألف سيارة خلال شهر.. تسلا تحقق أرقاما قياسية في جيجا شنغهاي
تسارعت وتيرة إنتاج تسلا في الصين، تتزايد بسرعة بعد الترقيات التي أدخلت مؤخرا على مصنع جيجا شنغهاي.
انضمام كبير مصممي "جاجوار" لـ فريق عمل جنرال موتورز
أعلنت جنرال موتورز الأمريكية عن انضمام جوليان طومسون، كبير مصممي جاجوار السابق إلى فريقها وسيعمل كمدير لاستوديو جنرال موتورز Advanced Design Europe الجديد الذي سيتم افتتاحه في ميدلاندز المملكة المتحدة في نهاية هذا العام.
انهيار مبيعات فولفو البلج إن هايبرد إلى أقل من 10 آلاف لهذا السبب
أعلنت شركة سيارات فولفو أن مبيعاتها في شهر أغسطس 43666 وحدة على المستوى العالمي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي، ولكن في الوقت نفسه، يعد هذا أدنى انخفاض منذ أكثر من عام، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي انخفضت المبيعات بنسبة 21.5٪ لتصل إلى 379.631.
زيادة في حيويتها التنافسية.. بولستار 2 غريمة تسلا 3 تخضع لـ فيس ليفت
تخضع بولستار 2 إلى عملية فيس ليفت قبل تقديمها كـ موshoppingmode ديل 2023، التغييرات لن تشمل الشكل الخارجي فقط بل تمتد إلى حزمة من التحديثات والترقيات الأخرى لتجعلها أكثر تنافسية، خاصة مع غريمتها الرئيسية تسلا موshoppingmode ديل 3.
بورشه تطلق نسخة كهربائية بالكامل من Panamera في عام 2025
ظهر مؤخرا عدة صور تجسسية جديدة لـ بورشه باناميرا يتضح من خلالها أن السيارة خضعت لعدة تغييرات وترقيات قبل طرحها في موديل 2023، لكن العلامة التجارية الألمانية يبدو أن في جعبتها المزيد من المفاجآت بالنسبة لشكل الـ liftback الرياضية.
فورد تشوق عملائها إلى موستنج 2024 من خلال شارة الـ GT.. فيديو
نشرت "فورد" الأمريكية مقطع فيديو جديد لا يتجاوز الـ 10 ثوانٍ عن سيارتها المنتظرة "موستنج 2024"، بعنوان The Stampede تركز فيه على شعار الـ GT أي الجراند تورينج للأداء العالي مع صوت تسارع وضجيج محرك الـ V8.