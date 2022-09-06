أخبار السيارات.. 3 تحديات تواجه المركبات الصينية في الأسواق العالمية.. جنرال موتورز بالشراكة مع ولينج تكشف عن Cabrio EV

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعد الصين من أهم اسواق السيارات في العالم خاصة بالنسبة لقطاع السيارات الفاخرة والكهربائية، إنها ليست فقط الأكبر من حيث عدد الوحدات المنتجة والمباعة ، ولكنها أصبحت أيضًا مركزًا رئيسيًا للبحث والتطوير في مجال الكهربة وتطوير البطاريات، وهي المكان الرئيسي الذي يتيح سيارات كهربائية بأسعار ميسورة التكلفة وليست باهظة مثل طرز تسلا.

تواصل جنرال موتورز خطتها نحو التحول الكهربائي بالكامل، وفي طريقها إلى هذا الهدف قد تضطر إلى التخلي عن بعض الوكلاء الرافضين بيع السيارات الكهربائية ويفضلون التعامل مع النماذج التقليدية العاملة بالبنزين.

كشفت شركة جنرال موتورز وولينج موتورز (GM-Wuling) عن سيارتها الكهربائية الجديدة MINI Cabrio ذات السقف المكشوف لأول مرة في معرض شنغهاي الدولي للسيارات في دورة سنة 2021، النموذج عبارة عن سيارة ذات مقعدين بسقف ناعم قابل للطي.

تسارعت وتيرة إنتاج تسلا في الصين، تتزايد بسرعة بعد الترقيات التي أدخلت مؤخرا على مصنع جيجا شنغهاي.

أعلنت جنرال موتورز الأمريكية عن انضمام جوليان طومسون، كبير مصممي جاجوار السابق إلى فريقها وسيعمل كمدير لاستوديو جنرال موتورز Advanced Design Europe الجديد الذي سيتم افتتاحه في ميدلاندز المملكة المتحدة في نهاية هذا العام.

أعلنت شركة سيارات فولفو أن مبيعاتها في شهر أغسطس 43666 وحدة على المستوى العالمي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي، ولكن في الوقت نفسه، يعد هذا أدنى انخفاض منذ أكثر من عام، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي انخفضت المبيعات بنسبة 21.5٪ لتصل إلى 379.631.

تخضع بولستار 2 إلى عملية فيس ليفت قبل تقديمها كـ موshoppingmode ديل 2023، التغييرات لن تشمل الشكل الخارجي فقط بل تمتد إلى حزمة من التحديثات والترقيات الأخرى لتجعلها أكثر تنافسية، خاصة مع غريمتها الرئيسية تسلا موshoppingmode ديل 3.

ظهر مؤخرا عدة صور تجسسية جديدة لـ بورشه باناميرا يتضح من خلالها أن السيارة خضعت لعدة تغييرات وترقيات قبل طرحها في موديل 2023، لكن العلامة التجارية الألمانية يبدو أن في جعبتها المزيد من المفاجآت بالنسبة لشكل الـ liftback الرياضية.

نشرت "فورد" الأمريكية مقطع فيديو جديد لا يتجاوز الـ 10 ثوانٍ عن سيارتها المنتظرة "موستنج 2024"، بعنوان The Stampede تركز فيه على شعار الـ GT أي الجراند تورينج للأداء العالي مع صوت تسارع وضجيج محرك الـ V8.