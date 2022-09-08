الكشف عن فيراري بوروسانجو أول كروس بمحرك 800 حصان .. صور

دخلت الحملة الدعائية لسيارة فيراري بوروسانجو مرحلة جديده باقتراب أول سيارة كروس أوفر في 13 سبتمبر ، والتي سيتم الكشف عنها في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات من الانطلاق بالشوارع .

بوروسانجو أول كروس أوفر من فيراري

تأتي سيارة فيراري بوروسانجو بمنحنيات ناعمة وخطوط رشيقة، ومن المحتمل أن تثير الواجهة الأمامية ردود فعل قوية ، لكن بوروسانجو سيكون لها زجاج أمامي فخم يتدفق إلى سقف مائل، وفي مكان آخر ، سيكون هناك كسوة سوداء ووحدات إضاءة رفيعة، وسينضم إليهم نظام عادم رباعي الفوهات ونهاية خلفية هي جزء من روما و FF .

بوروسانجو أول كروس أوفر من فيراري

لم تفصح فيراري عن الكثير بشأن نموذج الكروس اوفر القادم لكنها أكدت بالفعل أن سيارة بوروسانجو ستحتوي على محرك 12 أسطوانة ، والذي يعتبره الصانع الإيطالي جزءا من الحمض النووي لفيراري، وذألك احتفال بتراث الشركة التي تقول ، أنها تسعى بدأب للحصول على آفاق جديدة من الأداء وعاطفة قيادة خالصة .

بوروسانجو أول كروس أوفر من فيراري

تستمد سيارة فيراري بوروسانجو 812 GTS قوتها من محرك 12 أسطوانة سعة 6500 سي سي ، وينتج قوه حصانيه 800 حصان، وعزم دوران يبلغ 718 نيوتن/ متر، وهذه القوة تمكن النموذج من التسارع 0-100 كم/ ساعة في أقل من 3 ثواني ، لكننا عموما سنكتشف مدى سرعة بوروسانجو الحقيقية الأسبوع المقبل.