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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن فيراري بوروسانجو أول كروس بمحرك 800 حصان .. صور

بوروسانجو أول كروس
بوروسانجو أول كروس أوفر من فيراري

دخلت الحملة الدعائية لسيارة فيراري بوروسانجو مرحلة جديده باقتراب أول سيارة كروس أوفر في 13 سبتمبر ، والتي سيتم الكشف عنها في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات من الانطلاق بالشوارع .

بوروسانجو أول كروس أوفر من فيراري

تأتي سيارة فيراري بوروسانجو بمنحنيات ناعمة وخطوط رشيقة، ومن المحتمل أن تثير الواجهة الأمامية ردود فعل قوية ، لكن بوروسانجو  سيكون لها زجاج أمامي فخم يتدفق إلى سقف مائل، وفي مكان آخر ، سيكون هناك كسوة سوداء ووحدات إضاءة رفيعة، وسينضم إليهم نظام عادم رباعي الفوهات ونهاية خلفية هي جزء من روما و FF .

بوروسانجو أول كروس أوفر من فيراري

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لم تفصح فيراري عن الكثير بشأن نموذج الكروس اوفر القادم  لكنها أكدت بالفعل أن سيارة  بوروسانجو  ستحتوي على محرك 12 أسطوانة ، والذي يعتبره الصانع الإيطالي جزءا  من الحمض النووي لفيراري، وذألك احتفال بتراث الشركة التي تقول ، أنها تسعى بدأب  للحصول على آفاق جديدة من الأداء وعاطفة قيادة خالصة .

بوروسانجو أول كروس أوفر من فيراري

تستمد سيارة فيراري بوروسانجو   812 GTS  قوتها من محرك 12 أسطوانة سعة 6500 سي سي ، وينتج قوه حصانيه  800 حصان، وعزم دوران يبلغ 718 نيوتن/ متر، وهذه القوة تمكن النموذج من التسارع  0-100 كم/ ساعة في أقل من 3 ثواني ، لكننا عموما سنكتشف مدى سرعة بوروسانجو الحقيقية  الأسبوع المقبل.

فيراري بورو سانجو أمريكا الشمالية الدولي للسيارات الحمض النووي لفيراري

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