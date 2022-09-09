بالأعناق وإطلالة جريئة .. طليقة أحمد الفيشاوي لـ أحد أصدقائها: وحشتني جدا

أثارت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل وذلك من أجل المشاهدة فى أبرز التصريحات والرد على كل منهما الآخر مع الشيخ مظهر .

كما تصدرت مؤشر البحث خلال الساعات الماضية ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي وذلك بسبب ردها على هجوم الشيخ مظهر شاهين عليها وكتبت عبر ستوري انستجرام:" انت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي ما تتوضا كده واستغفر ربنا وصليلك ركعتين بدل ما انت عاملي فيها خبير تجميل او ترد عليا بالتي هي احسن زى ما مفروض ترد بالحسني.

وكانت نشرت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تهاجم فيه الداعية الإسلامي مظهر شاهين.

ودخل الثنائي فى الرد كل منهما على الآخر من خلال البوستات على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وورد من خلال بعض الردود للشيخ مظهر " الدم غالي ومقدس صحيح، ،لكن كيف يحترم الناس رائحة "الدم" و ريحة "الفيلر" و "البوتكس" فايحة ومغطية عليها !؟



وكانت نشرت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تهاجم فيه الداعية الإسلامى مظهر شاهين.

وعلقت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين التي قال فيها : "الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبر وغباء.

وتحرص دائما ندي الكامل على إثارة الجدل حول شخصيتها بالعديد من التصريحات والإطلالات المثيرة التي اعتادت أن تكثر من الظهور بها ورفع صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل المتابعين الصور عبر السوشيال ميديا .

وأخيرا ظهرت ندي الكامل فى صورة تداولها متابعيها بأحدث إطلالة وهي تعانق أحد أصدقائها وتعلق وحشتني جدا، كما حرصت ندى على ارتداء فستان قصير بدون أكمام وشعرها الأسود الطويل منسدل أسفل الظهر.

وأكملت إطلالتها بفول ميكاب بالإيلينر وأحمر الشفاه .

ندي الكامل