وزارة التخطيط وكلية محمد بن راشد يختتمان البرنامج التدريبي حول التميز والحوكمة

اختتمت كلية محمد بن راشد لـ الإدارة الحكومية ، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي حول التميز والحوكمة والاستدامة الذي تم عقده بدبي لتدريب ، وتأهيل مجموعة من القادة وكوادر الحكومة المصرية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وشهدت الفعالية حضور كل من سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، والبروفسور رائد عواملة، عميد الكلية، بجانب عدد من قيادات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وخلال كلمتها في حفل الختام -عبر الفيديو - وجهت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ الشكر لكلية محمد بن راشد على فرصة البرنامج التدريبي الذي أقيم انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين المعهد والكلية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه لمجموعة من القيادات الحكومية المصرية كان متميزاً ويراعي مختلف الأبعاد التنموية التي نطمح من خلالها إلى المساهمة في أن يكون أداء مختلف المؤسسات الحكومية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.

من جانبه ، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي: "سعداء اليوم بتخريج وتكريم نخبة من القيادات الحكومية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تسعى الكلية دوماً إلى المساهمة في تطوير الأداء الحكومي في مختلف دول المنطقة والعالم انطلاقاً من راسالتنا التي نحمل خلالها تجربة دولة الإمارات التنموية الرائدة وننشرها في العالم من أجل مستقبل أفضل للحكومات والشعوب. ونتوجه بشكر خاص إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر على شراكته المتميزة مع الكلية، آملين في تعاون أكبر خلال المرحلة المقبلة".

من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري: "على مدار أسبوع، شكل تواجد نخبة من القيادات الحكومية المصرية فرصة كبيرة لنا لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل التجارب، حيث حرصنا على استعراض أفضل ما لدينا من تجارب ورؤى يمكن من خلالها دفع العمل الحكومي والأداء إلى أفضل المستويات.

وتابع: سعداء باستضافة الوفد الحكومي المصري وسنعمل الفترة المقبلة على تعزيز دورنا في تأهيل وإعداد القادة الحكوميين في المنطقة والعالم بما يواكب مختلف المتغيرات العالمية وبما يخدم تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالأداء الحكومي إلى مستويات تنافسية تستطيع أن تخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار تفعيل دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الرائد في رفد منظومة العمل الحكومي في المنطقة بأحدث الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة، حيث ألقى البرنامج التدريبي الضوء على الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي. وتألف البرنامج التدريبي من 13 ورشة عمل حول حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة - ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2022 والذي أطلقته الكلية خلال معرض إكسبو 2020 - بالإضافة إلى موضوعات التحول الرقمي في المؤسسات، والتميز الحكومي. كما شمل البرنامج التدريبي زيارة ميدانية إلى إحدى المؤسسات الريادية في دبي.