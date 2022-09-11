عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التخطيط وكلية محمد بن راشد يختتمان البرنامج التدريبي حول التميز والحوكمة

صدى البلد

اختتمت كلية محمد بن راشد لـ الإدارة الحكومية ، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي حول التميز والحوكمة والاستدامة الذي تم عقده بدبي لتدريب ، وتأهيل مجموعة من القادة وكوادر الحكومة المصرية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وشهدت الفعالية حضور كل من سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، والبروفسور رائد عواملة، عميد الكلية، بجانب عدد من قيادات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

txt

وزيرة التخطيط :مشروع تنمية الأسرة يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية

txt

وزيرة التخطيط تناقش مع التعاون الاقتصادي والتنمية خطوات تنفيذ البرنامج القُطري لمصر

وخلال كلمتها في حفل الختام -عبر الفيديو - وجهت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ الشكر لكلية محمد بن راشد على فرصة البرنامج التدريبي الذي أقيم انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين المعهد والكلية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه لمجموعة من القيادات الحكومية المصرية كان متميزاً ويراعي مختلف الأبعاد التنموية التي نطمح من خلالها إلى المساهمة في أن يكون أداء مختلف المؤسسات الحكومية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.

من جانبه ، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي: "سعداء اليوم بتخريج وتكريم نخبة من القيادات الحكومية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تسعى الكلية دوماً إلى المساهمة في تطوير الأداء الحكومي في مختلف دول المنطقة والعالم انطلاقاً من راسالتنا التي نحمل خلالها تجربة دولة الإمارات التنموية الرائدة وننشرها في العالم من أجل مستقبل أفضل للحكومات والشعوب. ونتوجه بشكر خاص إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر على شراكته المتميزة مع الكلية، آملين في تعاون أكبر خلال المرحلة المقبلة".

من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري: "على مدار أسبوع، شكل تواجد نخبة من القيادات الحكومية المصرية فرصة كبيرة لنا لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل التجارب، حيث حرصنا على استعراض أفضل ما لدينا من تجارب ورؤى يمكن من خلالها دفع العمل الحكومي والأداء إلى أفضل المستويات.

وتابع: سعداء باستضافة الوفد الحكومي المصري وسنعمل الفترة المقبلة على تعزيز دورنا في تأهيل وإعداد القادة الحكوميين في المنطقة والعالم بما يواكب مختلف المتغيرات العالمية وبما يخدم تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالأداء الحكومي إلى مستويات تنافسية تستطيع أن تخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار تفعيل دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الرائد في رفد منظومة العمل الحكومي في المنطقة بأحدث الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة، حيث ألقى البرنامج التدريبي الضوء على الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي. وتألف البرنامج التدريبي من 13 ورشة عمل حول حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة - ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2022 والذي أطلقته الكلية خلال معرض إكسبو  2020 - بالإضافة إلى موضوعات التحول الرقمي في المؤسسات، والتميز الحكومي. كما شمل البرنامج التدريبي زيارة ميدانية إلى إحدى المؤسسات الريادية في دبي.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كوادر الحكومة المصرية التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب.. هبوط تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا

هذا اللاعب لن ينضم رسميا .. شوبير يوجه صدمة لعشاق الزمالك

من أين تأتون بهذه الشائعات.. حقيقة تنازل الهلال السعودي عن مكافأة سوبر لوسيل للزمالك

ارتفع 8 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

من الشاشة إلى التشرد.. ممثلة "الحاج متولي" أدمنت التدخين وعاشت مع الكلاب والثعابين | ما قصتها ؟

خليني ساكت .. فرج عامر يوجه رسالة غامضة | شاهد

ترشيحاتنا

نص منطوق الحكم على المستشار وشريكه في قضية المذيعة شيماء جمال

غياب بنزيما.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

جريمة السرقة.. الحبس عامًا مع الشغل للمتهمين في قضية الإعلامية شيماء جمال|صور

مفاجأة في واقعة فتاة البياضية.. ابن عمها فشل في الاعتداء عليها فقتلها

شكري: التقارير العالمية تشير إلى عدم كفاية حجم الجهد لمواجهة تهديدات المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلبي معاك.. استقبال مصطفى كامل بنقابة الموسيقيين لتقديم أوراق ترشحه

بعد إعلان زواجه.. صور رومانسية جمعت بين سعد لمجرد وزوجته.. شاهد

شاهد.. تشارلز ملك بريطانيا في الزي السعودي ويرقص بالسيف| فيديو

ابن عمرو دياب يثير الجدل بصورة على إنستجرام.. والجمهور: مين ده

فيديو

صديقة ثم حبيبة وزوجة.. خطوبة سعد لمجرد وغيثة العلاكي

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

كريمة أبو العينين

بالكوري .. ميهمنيش حد

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ