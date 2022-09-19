استولت عليها.. الماسة الملعونة تظهر في جنازة الملكة إليزابيث

تمتلئ خزائن النظام الملكي البريطاني بـ المجوهرات والتيجان وقطع الماس النادرة، ولكن يقال إن واحدة منهم على وجه الخصوص لها ماض مظلم وملعون، وقد ظهرت خلال مراسم وداع الملكة إليزابيث الثانية، فما هي قصة الماسة الملعونة.

تقدر قيمة الماسة الملعونة كوه إي نور Koh-i-Noor الآن بـ 350 مليون جنيه استرليني، وقد استخرجت من مناجم الغرينية الهندية قبل أن تشق طريقها إلى الملكية البريطانية في منتصف القرن التاسع عشر عندما كتب علماء الجيولوجيا الهواة تاريخها.

كانت رحلة الماسة من البلاط الهندي إلى المملكة المتحدة البريطانية طويلة للغاية، فقد سقطت الماسة من عرش البلاط الهندي لـ صناديق مجوهرات التاج البريطاني ، حيث يزعم مؤرخان الآن أن قصة الماسة تم الحصول عليها عن طريق النهب.

تاريخ الماسة الملعونة

يعتقد المؤرخان وهما "أنيتا أناند" و"ويليام دالريمبل"، أن القصة التي وضعها الجيولوجيون في ذلك الوقت مبنية على أسطورة يعتمد على معاهدة لاهور الأخيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يبدو أن أسطورة الاستحواذ على الجوهرة ، والتي تم تسليمها بعد توقيع سلسلة من العقود أثناء ضم البنجاب، بالإضافة إلى لعنة مزعومة تحيط بـ الماسة، فيما قال دالريمبل: "وجدنا ما يتوق إليه كل مؤرخ. قصة مهمة بشكل لا يصدق للناس ، شيء معروف في جميع أنحاء العالم ، ولكن جميعها مبنية على هيكل من الأسطورة".

روى المؤرخان قصة الماسة التي كانت ملك سينج والعرش البنجابي الذي انتقل إلى دوليب ، البالغ من العمر 10 أعوام ، الذي وقع على آخر معاهدة لاهور.

خلف دوليب أربعة حكام سابقين على العرش في سنوات عديدة ، مع اضطرار البريطانيين إلى التمسك برغبتهم في الحصول على الجوهرة حتى اعتلى العرش.

أثارت وفاة سينج غضبًا من البريطانيين ، الذين علموا برغباته في إرسال الجوهرة البارزة إلى الكهنة الهندوس حتى أُجبر دوليب على توقيع عقد يتنازل عن حقوق الماس.

بحلول عام 1851 ، تم أخذ الجوهرة وتمييزها على أنها ملكية خاصة للملكة فيكتوريا ، مع مرور الجوهرة عبر العائلة المالكة منذ ذلك الحين.

لكن يقال إن الجوهرة تحمل معها لعنة ، حيث تحذر الأسطورة من أن الألماس سيشكل مصائب كبيرة لأي رجل يرتديها، فالنساء فقط هي من ترتديها.

أصبحت ماسة كوه إي نور منذ ذلك الحين جوهرة متنازع عليها في العائلة المالكة ، لكن جين ميلوش من مبادرة أبحاث المصدر في سميثسونيان قالت إنه من المهم ألا يتم أخذ هذه العناصر من الرأي العام.

قال ميلوش ، متحدثًا في مجلة سميثسونيان: "مجموعات ما بعد الاستعمار هي موضوع كبير في كل مكان. يمكن أن يكون هناك إعادة تقييم لأشياء معينة ، قد تكون لدينا ملكية قانونية ، ولكن هل من المنطقي الاحتفاظ بهذه المواد؟".

وأضاف:"المصدر معقد للغاية ولا يعتاد الأشخاص على معالجة سلسلة ملكية. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى المالك الثاني أو الثالث بمرور الوقت ، قد تزداد صعوبة البحث عن المعلومات".