ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 21-9-2022

شهد سعر صرف الدولار في البنوك ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-9-2022، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.39 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار

أعلى سعر للدولار

قدم بنكي "مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية" أعلى سعر لصرف الدولار بقيمة 19.44 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 19.42 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر صرف الدولار إلى 19.41 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في كريدي أجريكول إلى 19.40 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم

وسجل سع الدولار في البنك الأهلي المصري 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجل سعر الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس وصل سعر الدولار إلى 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل سعر الدولار 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك:"المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي 19.41 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

ووصل سع الدولار في بنوك:"بلوم، قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني" إلى 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

وفي بنوك:"مصر، العربي الإفريقي، الأهلي المصري" سجل سعر الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي بنك الأمارات دبي الوطني سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

يحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية غدا الخميس ، حيث تبحث لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي؛ سعر عائد الفائدة علي المعاملات البنكية خلال اجتماعها السادس المحدد له خلال العام الجاري.

وبحسب مصادر مصرفية لـ “صدى البلد” ذكرت أن هناك توجها لدى الجهاز المصرفي في رفع محدود لأسعار الفائدة يصل لـ2% خلال الاجتماع المقبل، معتبرة أن رفع تلك النسبة سيكون كبيرا، وسيؤثر بصورة إيجابية علي معدلات التضخم والتي تحسنت بصورة طفيفة.