عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بتشكيله الجديد، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، وأعضاء المجلس الاقتصادي.

وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور وأعضاء المجلس بتشكيله الجديد، مؤكدا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتًا إلى أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يعد أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

مصرع "وردة" أسفل عجلات قطار "سوهاج- أسيوط"

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ربع نقل بسوهاج

إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم ملاكي وتوك توك بسوهاج

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثتي إمراة خمسينية وحفيدها بسوهاج

والد ضحية ترعة الطهطاوية: اتيتمت بوفاة بنتي.. كانت أم مش طفلة

رئيس جامعة سوهاج يشارك في الجلسة النقاشية للوطنية للإعلام لمواجهة الشائعات

عاوزه توصل بسرعة لرضيعها.. تفاصيل مصرع «وردة» أسفل قطار سوهاج - أسيوط

فرن بلدي يُشعِل النيران بمنزل وحوش في سوهاج

محافظ سوهاج

واستعرض نائب المحافظ مهام المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تشكيله الجديد، حيث أكد أن المجلس منوط به المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ومساندة المحافظة في جلب الاستثمارات.

والمشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل، وتحسين وخلق فرص العمل، ودعم المحافظة في مراجعة الخطط الاستثمارية، فضلا عن مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين.

ومن جانبها استعرضت مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة تشكيل اللجان الفرعية للمجلس، والذي ضم 5 لجان مختلفة، وهي لجنة التنمية الاقتصادية، لجنة التكتلات الاقتصادية، لجنة التنمية الصناعية والاستثمار، لجنة شئون العمالة، لجنة دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج دعم الاستثمار الخطط الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

موضوعات متعلقة

سفير كوريا الجنوبية يُشيد بمستوي فريق التايكوندو بسوهاج

عاوزه توصل بسرعة لرضيعها.. تفاصيل مصرع «وردة» أسفل قطار سوهاج - أسيوط

فرن بلدي يُشعِل النيران بمنزل وحوش في سوهاج

ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030..ندوة للتعريف بأهمية محو الأمية بـ"الشباب والرياضة" بسوهاج

مصرع "وردة" أسفل عجلات قطار "سوهاج- أسيوط"

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ربع نقل بسوهاج

إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم ملاكي وتوك توك بسوهاج

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثتي إمراة خمسينية وحفيدها بسوهاج

ترشيحاتنا

تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط 2 آخرين بأسيوط

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

بعد ظهور النتيجة.. إجراءات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

رضا حجازي يكشف تفاصيل مشروع حوكمة التعليم الخاص

تكلفت نصف مليار إسترليني.. ارتفاع مخيف في إصابات لاعبي دوريات الكرة الكبرى

مادة جديدة وأعمال سنة .. التفاصيل الكاملة لشكل العام الدراسي 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج شهيرة بالعقل الكبير.. تعرف عليها

شكلها اتغير .. إطلالات أثارت ضجة لـ ريم مصطفى بعد عمليات التجميل

رائحة الفم الكريهة مؤشر لأمراض كارثية.. تفاصيل

بجلسة تصوير مختلفة.. رضوى الشربيني تفاجىء الجمهور بظهورها| شاهد

فيديو

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

بنات النجوم بقوا عرايس.. ابنتا محمد رمضان وريهام حجاج أبرزهن| فيديوجراف

أزمة جديدة بسبب الدواجن وتوقعات صادمة للأسعار | تفاصيل

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ