محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بتشكيله الجديد، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، وأعضاء المجلس الاقتصادي.

وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور وأعضاء المجلس بتشكيله الجديد، مؤكدا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتًا إلى أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يعد أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

محافظ سوهاج

واستعرض نائب المحافظ مهام المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تشكيله الجديد، حيث أكد أن المجلس منوط به المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ومساندة المحافظة في جلب الاستثمارات.

والمشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل، وتحسين وخلق فرص العمل، ودعم المحافظة في مراجعة الخطط الاستثمارية، فضلا عن مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين.

ومن جانبها استعرضت مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة تشكيل اللجان الفرعية للمجلس، والذي ضم 5 لجان مختلفة، وهي لجنة التنمية الاقتصادية، لجنة التكتلات الاقتصادية، لجنة التنمية الصناعية والاستثمار، لجنة شئون العمالة، لجنة دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني.