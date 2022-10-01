عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بها أكبر مفاعل نووي في أوروبا.. أهمية المناطق المنضمة لروسيا

بوتين
بوتين

وقع الرئيس فلاديمير بوتين عصر أمس الجمعة، على مرسوم بضم 4 مناطق أوكرانية هي مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك، وذلك في خطوة أثارت موجة غضب دولية أعقبتها عقوبات سريعة من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا على روسيا.

ووقع بوتين في الكرملين اتفاقيات انضمام المناطق الأربعة إلى الاتحاد الروسي، قائلاً: "باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا واختيار الناس للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ"، فيما رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقول إن واشنطن "لن تعترف بالاستفتاءات الزائفة" التي أجرتها موسكو في أوكرانيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلفائها "لن يهابوا بوتين وتصريحاته.. وأفعاله دليل على أنه يعاني"، مشدداً على أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لـ"كييف".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "لا تخطئ فهم تصريحاتي (بوتين).. حلف الناتو سيدافع عن كل شبر من أراضيه".

انضمام أوكرانيا للناتو .. هل العالم مقبل على حرب عالمية جديدة؟

حرب أوكرانيا والتغير المناخي.. ملفات ساخنة على قائمة نوبل للسلام هذا العام

الغرب يشتعل

وسرعان ما وجه المجتمع الدولي إدانة فورية للتحرك الروسي الأخير، وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن "قلقه البالغ" مما يحدث وصوت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا لإدانة تحركات بوتين الأخيرة، إلا أن المشروع فشل بعد فيتو روسي متوقع.

وبعد توقيع بوتين قرار الانضمام في احتفالية بموسكو عصر الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مئات الكيانات والشخصيات في روسيا في حين أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على حاكمة البنك المركزي الروسي من بينها حجز على أصول، وأعلنت استدعاء سفير موسكو في لندن لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على قرار الضم.

بعد ضم الأقاليم الأربعة .. بوتين يعلن إنشاء أوكرانيا جديدة

وعد فصدق.. بوتين يضم 15% من أراضي أوكرانيا وسط رفض غربي |تفاصيل

وردًا على إعلان بوتين ضم المناطق الأوكرانية، ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرتديًا الزي العسكري في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وهو يوقع أوراق طلب الانضمام إلى حلف الناتو قائلا: "حن نتخذ خطوة حاسمة من خلال التوقيع على طلب أوكراني للانضمام السريع إلى حلف الناتو".

مناطق هامة

وتضم روسيا حاليًا حوالي 60 ألف كيلو متر شرق وجنوب أوكرانيا أي حوالي 15% من إجمالي مساحة أوكرانيا. وتكمن أهمية المناطق الجديدة في كونها تشكل المناطق الجديدة المنضمة إلى روسيا رقعة متصلة من الأراضي التي تربط جنوب غرب روسيا بموانئ المياه الدافئة في البحر الأسود.

وفي لوجانسك ودونيتسك بإقليم دونباس مركز لتعدين الفحم والصناعات الثقيلة. وتسيطر روسيا على منطقة لوجانسك الأوكرانية بالكامل تقريبًا، بينما تسيطر على حوالي 60% تقريبًا من دونيتسك.

بوتين ظهر بدلا منه.. اختراق بث كلمة أمين حلف الناتو| شاهد

بعد ضم مناطق أوكرانية.. بايدن: بوتين لن ينجو بفعلته

ويوجد أكبر محطة نووية في أوروبا في زابوروجيا التي تسيطر روسيا على 70 % منها، والتي أصبحت محط أنظار العالم بسبب القتال في محيط المحطة مما أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة للمنشأة وأثار مخاوف من حدوث كارثة إشعاعية.

أما خيرسون التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب مليون نسمة فقط، تقع شمال شبه جزيرة القرم، وقد كانت تلك المنطقة الزراعية من أولى المناطق الأوكرانية التي خضعت للسيطرة الروسية بعد بدء الحرب.

 

 

الولايات المتحدة وبريطانيا الرئيس فلاديمير بوتين الاتحاد الروسي أوكرانية الولايات المتحدة واشنطن بريطانيا الناتو روسيا الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا موسكو بوتين دونيتسك ولوجانسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

سرقوا شرفها وشقوا بطنها .. ضباع المنصورة التهموا ابنة عمهم بخطة أفعى

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

موضوعات متعلقة

انضمام أوكرانيا للناتو .. هل العالم مقبل على حرب عالمية جديدة؟

حرب أوكرانيا والتغير المناخي.. ملفات ساخنة على قائمة نوبل للسلام هذا العام

بعد ضم الأقاليم الأربعة .. بوتين يعلن إنشاء أوكرانيا جديدة

وعد فصدق.. بوتين يضم 15% من أراضي أوكرانيا وسط رفض غربي |تفاصيل

ردا على روسيا.. زيلينسكي يعلن تقدم أوكرانيا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو

بوتين : مواطنو أوكرانيا لا يتجزأون من الشعب الروسي .. فيديو

أوكرانيا: مقتل وإصابة 51 شخصا في هجوم صاروخي روسي استهدف قافلة بـ زابوروجيا

ترشيحاتنا

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

مامته سابته وراحت للدكتور.. سقوط طفل من البلكونة في الطالبية|القصة الكاملة

أزمة كبرى تعصف ببورصة أمريكا لأول مرة.. أكبر هبوط منذ 2009

طريقة عمل البسيمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى

طائرة هليكوبتر تبحث عن 3 أشخاص ذهبوا للصيد وتاهوا بصحراء مطروح|القصة كاملة

بها أكبر مفاعل نووي في أوروبا.. أهمية المناطق المنضمة لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

650 أمنية للأطفال.. جون سينا يحطم رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ