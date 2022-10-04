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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 813 طن أرز لـ 25 موقعاً تجميعياً بالشرقية

محصول الأرز
محصول الأرز

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام سير عملية توريد الأرز لأماكن التجميع بالمحافظة  والبالغ عددها ٢٥ موقعاً تجميعياً، حيث بلغ إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم ٨١٣ طنا و٨٦٦ كيلو أرز، مشيرا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت ٢٢٦ ألفا و٩٢ فدانا.

وأشار المحافظ إلى أهمية محصول الأرز، والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة ٢٠٢٢ م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم، وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.

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كما شدد المحافظ على مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، وبنسبة رطوبة لا تزيد على 14%، وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب  كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك  الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذلك  خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

وأكد المحافظ أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد، وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

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