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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأكلة المذهلة للنساء.. طريقة عمل الكبدة بالبطاطس بسرعة

الكبدة بالبطاطس
الكبدة بالبطاطس

تعد الكبدة بالبطاطس من الأكلات الاقتصادية اللذيذة والمغذية وسهلة التحضير مما يجعلها الوجبة المذهلة بالنسبة للنساء فهى لا تحتاج لجهد كبير أو وقت طويل أو مال كثير .

ونقدم لكم طريقة عمل الكبدة بالبطاطس من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقاديرالكبدة بالبطاطس
كبدة  
سمنة
بصل 
ثوم 
بطاطس 
طماطم شرائح 
عصير طماطم 
بقدونس 
فلفل حار 
فلفل أخضر رومى 
ملح 

فلفل أسود

طريقة عمل صينية الكبدة بالبطاطس:
* شوحى الكبدة فى السمنة على النار مع ملح وفلفل أسود  وضيفى البصل والثوم والفلفل والبطاطس وعصير الطماطم.
* ضعى الخليط فى صينية وضعي عليه شرائح الطماطم على الوجه وأدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم قدمى الكبدة بالبطاطس مع الجرجير والخبز البلدي. 

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