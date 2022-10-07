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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير عن مطربات جيله: مصممين يغنوا بفساتين خطوبة وفرح| فيديو نادر

محمد منير
محمد منير

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو قديم للفنان محمد منير تحدث فيه عن رأيه بمطربات ومطربي جيله، ورؤيته المستقبلية لكل شخص منهم، وفقا لبداية مشواره وطريقته في الغناء وتقديم نفسه للجمهور. 

وأشاد محمد منير خلال اللقاء النادر بمسيرة الفنانة سميرة سعيد أنذاك ووصفها بأنها:" مطربة جميلة ومجتهدة"، مستطردا:" ولطيفة نفس الحكاية". 

وتطرق الكينج إلى مسيرة أنغام بعدما أصبحت شابة وعرفها الجمهور من أغنية في الركن البعيد الهادي قائلا:" غناها في الفترة الأخيرة مش راكب مع سنها.. شكلها لسه طفولي ولسه فاكرلها الركن البعيد الهادي".

 

وقارن محمد منير بين مسيرة المطربة حنان وزميلتها منى عبد الغني قائلا:" حنان صوت  فيه شقاوة شادية بس مفيهوش عمق شادية ومنى عبد الغني نفس الحكاية"، مستطردا:" منى عندها البريق والحضور بس نفسي المغنية المصرية تبقى بشكل تاني مش عارف ليه مطرباتها مصممين يغنوا بفساتين خطوبة وفرح عاوز أشوفهم أقرب للشارع".

أما عن أنوشكا التي لمع نجمها في ذلك الوقت قال محمد منير:" بتساعدها ثقافة واطلاع غربي وبتحاول تطبقه بشكل أحيانا يصيبه توفيق وأحيانا يخونه"، فيما تساءل عن مستقبل سوزان عطية موضحا:"  صوت عظيم جدا بس في حاجة موقفاها أنا مش فاهم ليه". 

 

محمد منير ومطربي جيله

 

وكان من أكثر التوقعات الصائبة التي قالها الكينج محمد منير في لقاء تلفزيوني نادر خاص بالهضبة عمرو دياب، الذي قال عنه أنذاك:" عمرو دياب أنشط مغني عربي ويعتمد على عنصر الإبهار وده ميعيبش الفنان..  لو كمل ده بمضمون حلو ممكن يحكم الغناء". 

وتحدث محمد منير في نفس اللقاء عن زملائه من المغنيين والمطربين وعلى رأسهم علي الحجار الذي قال عنه:" من أعظم طاقات مصر الغنائية.. ولكن في عائق واحد وهو أنه لايزال يرغم في إثبات أن صوته جميل ودي حكاية عرفناها بقالنا 15 سنة .. بطلب منه التخلص من المسألة دي وهو من أجمل أصوات مصر". 

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وقال الكينج عن زميليه محمد الحلو ومحمد ثروت، إن الأول هو :"مغني جميل وحساس ومتميز ومن أحلى الناس في تكنيك الآداء لكنه يجامل كثيرا في اختياراته"، فيما يرى أن الآخر:" صوت جميل لكن عليه أن يبحث عن مضامين ومخارج جديدة"، مستطردا:" أجمل ما في الأغنية أنها تتحمل قدر كبير من التجربة والفنان لازم يكون مغامر ينجح ويفشل". 

ووصف محمد منير الفنان هاني شاكر أنذاك بجملة واحدة وهي :" أحلى أسير في المنطقة الـ عبد الحليمية"، فيما أشاد بتجربة زميله مدحت صالح قائلا:"  صوت جميل ومميز ومتمكن في أدائه وغناه وعنده روح التجربة ويغامر".  

وتنبأ منير في نفس اللقاء أيضا بمستقبل زملاء آخرين لم يحظوا بالمكانة المناسبة رغم نجاحهم في البدايات وعلى رأسهم الفنان الراحل علي حميدة قائلا:" هو فين علي أنا مش شايفه بقالي كتير". 

وشبه الكينج زميله محمد فؤاد بالهضبة قائلا:" عنده طموحات عمرو دياب بس لازم يمارسها بشكل مختلف"، فيما كان يرى أن الفنان إيهاب توفيق:" صوت جميل بس مصمم يكون وسط الصفايح رغم أن إمكانياته جميلة جدا". 

محمد منير الهضبة عمرو دياب سميرة سعيد منى عبد الغني محمد ثروت

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