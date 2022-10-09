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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تناول الدهون يحارب السرطان..تفاصيل

صدى البلد

انتشر مرض السرطان بكثرة في الفترة الأخيرة ولكن يمكن للأغذية أن تحارب هذا المرض، فقد توصلت دراسة إلى أن تناول نظام غذائي غني بـ الدهون الصحية يمكن أن يساعد في محاربة السرطان.

يركز نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على زيت الزيتون والمكسرات والأسماك وكذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وقد تم ربطه بمجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ، وطول العمر .

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أظهر الباحثون الآن أنه يمكن أيضًا زيادة فعالية العلاج المناعي بين مرضى سرطان الجلد، وكان المرضى الذين اتبعوا النظام الغذائي وتلقوا الأدوية أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة وخالٍ من التقدم بعد 12 شهرًا.

قالت مؤلفة الدراسة وأخصائية التغذية لورا بولت ، من المركز الطبي الجامعي جرونينجن في هولندا: "تدعم دراستنا دورًا لاستراتيجيات النظام الغذائي لتحسين نتائج المرضى والبقاء على قيد الحياة".


قام باحثون من المملكة المتحدة والمركز الطبي الجامعي جرونينجن في هولندا بتتبع الأنظمة الغذائية لـ 91 مريضًا يعانون من سرطان الجلد المتقدم ، الذين كانوا يتناولون مثبطات نقاط التفتيش المناعية (ICIs).

لقد نجحت الأدوية بشكل خاص في علاج الأشخاص المصابين بسرطان الجلد ، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد، ودرس الباحثون تقدم المرضى وأجروا لهم فحوصات الأشعة السينية بشكل متكرر.

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أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا لم يستجيبوا بشكل أفضل للأدوية فحسب ، بل كانوا على الأرجح لم يزدادوا سوءًا بعد عام، ووجدت الدراسة أيضًا أن الحبوب الكاملة والبقوليات على وجه الخصوص قللت من احتمالية المعاناة من الآثار الجانبية لأدوية العلاج المناعي ، مثل التهاب القولون.

وعلى النقيض من ذلك، عانى الأشخاص الذين تناولوا الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة من آثار جانبية أكثر، وقال البروفيسور بولت: "العلاقة بين استجابة ICI والنظام الغذائي وميكروبيوم الأمعاء تفتح مستقبلًا واعدًا ومثيرًا لتعزيز استجابات العلاج".

السرطان دراسة نظام غذائى الدهون محاربة

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