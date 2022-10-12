المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. كيف نصل بصادراتنا إلى 100 مليار دولار سنويا

تنتظر مصر حدثا اقتصاديا كبيرا بنهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

وحول أهمية المؤتمر قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر، إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 فرصة جيدة جدا بالنسبة لمصر ولجميع المستثمرين فيها، بجانب أن "المؤتمر يعطي نظرة إيجابية للمستثمرين أيضا خارج مصر".

وأضاف معطي - الذي حل ضيفا على موقع "صدى البلد"، للحديث عن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن المؤتمر جاء في توقيت هام "ليعطي نظرة إيجابية للعالم الخارجي، ولنري وضوح وشفافية القيادة السياسية للوضع الاقتصادي الحالي بالنسبة لمصر".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مشاركة القطاع الخاص في المؤتمر تعطي انطباعا إيجابيا في الخارج لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المحلي، وسيُعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه وهم:

1ـ سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية في اليوم الأول.

2ـ وفي اليوم الثاني سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

3ـ أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، وسيتم عرض آليات العمل في كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة في تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.

وأشار معطي: ما يميز المؤتمر هو مشاركة ممثلين من كل القطاعات سواء الوزراء أو رؤساء الأحزاب وعمداء كليات الاقتصاد في مصر وممثلين عن الغرف التجارية من 21 قطاعا مشاركا، ومن هذه القطاعات سوف يشارك من 400 الي 500 فرد، معقبا: "من المؤتمر سنخرج بأفكار حول كيفية عبور الأزمة الاقتصادية".

وتابع: في الحقيقة المؤتمر يعتبر طفرة كبيرة في الفكر والتوجه المصري بمشاركة القطاعات الخاصة؛ لأنه الأقرب من المشروعات المتواجدة الحكومية، ورأينا ذلك في الحديث عن موضوع واسطة الملكية وهو تقارب الدولة من عدة مشروعات وقطاعات واتجاهها للقطاع الخاص للحديث عن البنية التحتية والثروة العقارية في مصر وكيفية الاستفادة منها وتصديرها.

فرصة للمناقشة وسماع الآخرين

وأشار معطي - الي إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 فرصة جيدة لمناقشة وسماع وجهات النظر المختلفة للنهوض بالاقتصاد المصري، لافتًا أن التوقيت المهم الذي يعقد فيه "بالتزامن مع ظروف اقتصادية استثنائية انعكست على الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر".

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه أصبح هناك إرادة سياسية حقيقية لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي يوجهها الاقتصاد المصري، والوصول لمجابهة تحديات اقتصادية كبيرة، مشددا على أن المؤتمر الاقتصادي سيدعم فكرة جذب مصر لـ 30 مليون سائح سنويًا، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولًار سنويًا.

واختتم: المؤتمر الاقتصادي سينقسم خلال أيام انطلاقه الثلاث؛ لدعم وبحث كافة المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، عن أجندة المؤتمر الاقتصادي المصري، والتي تم تقسيمها إلى 3 أيام، مشيرا إلى أن اليوم الأول سوف يتناول المؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي، فيما يتناول المؤتمر في يومه الثاني، تمكين القطاع الخاص، واليوم الثالث خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان أجندة المؤتمر، أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي سوف يتناول جلسة عن ملامح الاقتصاد منذ 2011 وحتى 2022، حيث مر الاقتصاد المصرين بـ 5 أزمات كبرى، وستتبعها جلسة أخرى تتحدث عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.

وأوضح مدبولي أن الجلسة الثانية سوف تكون معنية بفرص الحصول على قروض من جهات دولية للقطاع الخاص، وتوفير فرص يمكن للقطاع الخاص بأن يحصل على قروض دولية ميسرة، بنسب سداد على مدى زمني طويل، ثم جلسة دور الصندوق السيادي وفرصه في تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال حوار مع الخبراء.

دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد نهاية سبتمبر الماضي - على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: "نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها"، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر الجاري.

وقال الرئيس السيسي - خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "لما نيجي نعرض مشاكل بتقابل مستثمر مش عيب في الحكومة أو الدولة، علشان نتصدى له ونحله علشان ميبقاش فيه مشكلة تعوق الاستثمار".

وتابع الرئيس: "كل مشروع عبارة عن دخل إضافى مش للشركة ولكل إنسان بيشتغل جوه المشروع"، مشيرا إلى حجم العمالة الكبير في مصر: "اتصور أن تكلفته مش كبيرة مقارنة باللي موجود في العالم".