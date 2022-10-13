سعر الذهب اليوم في مصر 13-10-2022

سعر الذهب اليوم ، أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-10-2022، شهدت استقرار نسبيا بعد أن ارتفعت بنحو 7 جنيهات أمس الأربعاء.

وشهد سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار، فشهدت أول أمس تراجع بنحو 27 بداية المعاملات ثم فقدت 18 جنيها في الختام، ثم ارتفعت 7 جنيهات أمس الأربعاء

يرصد “صدى البلد”، أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم، الخميس، الموافق 13 أكتوبر 2022، على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع طفيف في الدولار، إذ ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضها لخمس جلسات متتالية.

سعر جرام الذهب

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 بالصاغات المصرية 1.116 جنيه للجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر

وسجَّلت أسعار الذهب اليوم الخميس استقرارًا نسبيًا، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1.116 جنيه، متراجعًا من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، أي فقد منذ هذا اليوم 91 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر





سعر الذهب عيار 24

1275 جنيهاً

سعر الذهب عيار 22

1169 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

1116 جنيها

سعر الذهب عيار 18

957 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

744 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم، للمهتمين بالاستثمار في قطاع الذهب، أو للمقبلين على الخطوبة والزواج، ولراغبي اقتناء المشغولات الذهبية الراقية باستمرار، والذي وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1.116 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12

638 جنيهًا

سعر أونصة الذهب

39.666

سعر الجنيه الذهب

8928 جنيهًا

سعر كيلو الذهب

1,275,429 جنيه



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 19.18 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 891.64 دولار، كما صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2153.55 دولار.

سعر جرام الذهب

سعر مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

ويتراوح سعر المصنعية من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب>

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الخميس والتي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس لترويض التضخم الجامح، وهو ما أثر بالسلب أيضاً على جاذبية المعدن النفيس إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.