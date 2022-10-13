عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر 13-10-2022

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم ، أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس  13-10-2022، شهدت استقرار نسبيا بعد أن ارتفعت  بنحو 7 جنيهات أمس الأربعاء.

وشهد سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار، فشهدت أول أمس تراجع بنحو 27 بداية المعاملات ثم فقدت 18 جنيها في الختام، ثم ارتفعت 7 جنيهات أمس الأربعاء

يرصد “صدى البلد”، أسعار الذهب مستهل تعاملات  اليوم، الخميس، الموافق 13 أكتوبر 2022، على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع طفيف في الدولار، إذ ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضها لخمس جلسات متتالية.

 سعر جرام الذهب

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21  بالصاغات المصرية 1.116 جنيه للجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر 

وسجَّلت أسعار الذهب اليوم الخميس استقرارًا نسبيًا، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1.116  جنيه، متراجعًا من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، أي فقد منذ هذا اليوم 91 جنيهًا.

 

أسعار الذهب في مصر 


 

سعر الذهب عيار 24
1275 جنيهاً

سعر الذهب عيار 22
1169 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار  21
1116 جنيها

سعر الذهب عيار 18
957 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

744 جنيهًا

 

سعر جرام الذهب عيار 21 

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم، للمهتمين بالاستثمار في قطاع الذهب، أو للمقبلين على الخطوبة والزواج، ولراغبي اقتناء المشغولات الذهبية الراقية باستمرار، والذي وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1.116 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار  12
638 جنيهًا

سعر أونصة الذهب
39.666

سعر الجنيه الذهب
8928 جنيهًا

سعر كيلو الذهب
1,275,429 جنيه


 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 19.18 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 891.64 دولار، كما صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2153.55 دولار.

سعر جرام الذهب 

سعر مصنعية الذهب 

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

 ويتراوح سعر المصنعية من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب>

ومن المقرر صدور  بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الخميس والتي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس لترويض التضخم الجامح، وهو ما أثر بالسلب أيضاً على جاذبية المعدن النفيس إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر سعر الذهب الان سعر جرام الذهب سعر عيار الذهب سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مصر تصدر فواكه طازجة بـ 47.8 مليون دولار في يوليو 2022 |خاص

وزيرة التخطيط بالمجلس الأطلسي: مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية

6 مشروعات خضراء ذكية فازت في الأقصر وسوهاج وأسوان وقنا

محيي الدين : 11.4 مليار يورو تم إنفاقها على التكيف مع التغيرات المناخية

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر.. والجرام يربح 7 جنيهات

آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-10-2022

منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يتسلم وسام الشمس المشرقة من سفارة اليابان

بدء البث التجريبي للمرصد الإحصائي بيانات مصر

ترشيحاتنا

صندوق النقد: أوكرانيا ستحتاج مساعدات خارجية أكثر من 3 مليار دولار

سعر الذهب اليوم في مصر 13-10-2022

هل يجوز الصيام بنية إنقاص الوزن .. الإفتاء توضح الشروط

بيان عاجل من السعودية بشأن موقف أمريكا من قرارات أوبك+ الأخيرة

شككت في رجولته.. سر يكشف واقعة ضرب عروس الإسماعيلية من زوجها|اعرف التفاصيل

كرم جبر: رسائل السيسي للشهداء تؤكد تقدير الدولة لهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ساندى علي تثير ضجة بإطلالة من باريس|شاهد

طريقة عمل ستربس الدجاج الموفرة.. أحلى من المطاعم

طبيب يفجر مفاجأة عن مكونات سندوتشات اللحوم الباردة والمصنعة |احذرها

بيع كرسي أثري من الصين بـ 320 مليون جنيه.. لن تصدق تاريخه العريق

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ