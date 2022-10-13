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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-10-2022

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنوك استقر سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-10-2022، لليوم الثاني على التوالي  بعد أن شهد ارتفاع أول أمس بنحو قرشين.

 وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري وذلك في بداية تعاملات اليوم، 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

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آخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12-10-2022

 

 

سعر الدولار في البنوك 

أعلى سعر لشراء الدولار 


وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك.

أقل سعر للدولار


ووصل اقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع  في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".

سعر صرف الدولار اليوم

يرصد “صدى البلد”، أسعار الدولار اليوم، الخميس، الموافق 13 أكتوبر 2022، وذلك بحسب أخر تحديث للبنوك العاملة في مصر . 

 سعر الدولار في البنوك 

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا خلال  تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-10-2022؛ علي مستوي البنوك التي تعمل بمصر والبالغ عددها 38 بنكاً.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي.

أسعار الدولار اليوم 


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

متوسط سعر الدولار اليوم 


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك:"قطر الوطني الأهلي QNB، ، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".

سعر صرف الدولار اليوم
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك" الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني 

وسجل أيضا الجنيه إسترليني سعر الشراء 21.78 جنيه، وسعر البيع 21.87. جنيه، أما سعر الفرنك السويسري فقد سجل للشراء 19.71 جنيه وسجل سعر البيع 19.78  جنيه، أما سعر العملة اليابانية، فقد سجل سعر 100 ين ياباني للشراء 13.48 جنيه، وسعر البيع 13.53 جنيه.

 

أسعار العملات العربية اليوم الخميس

وعلى صعيد العملات العربية، فسجل الريال السعودي  سعر الشراء عند 5.22 جنيه وسعر البيع عند 5.24 جنيه، والدينار الكويتي سجل سعر للشراء 63.25 جنيه، وسعر البيع 63.52 جنيه لكل دينار.

سعر صرف الدرهم الإماراتي
وحول الدرهم الإمارتي فسجل سعر الشراء 5.34 جنيه وسجل سعر البيع 5.36 جنيه، فيما سجل سعر اليوان الصيني سعر الشراء 2.73 جنيه وسعر البيع 2.75 جنيه.  

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