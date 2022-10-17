أحمد توفيق: أخي أكرم توسط من أجل انتقال إلى الأهلي.. فيديو

أكد أحمد توفيق، لاعب فريق البنك الأهلي، أنه تلقى عروضا من عدة أندية، منها الزمالك، ولكن لم أشعر بالراحة، مشيرا إلى أن جلسته مع أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، حسمت انتقاله للفريق ورفض باقي العروض.

وقال توفيق، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة: "هدفي تحقيق مركز متقدم في الدوري مع البنك الأهلي، والدوري هذا الموسم من أصعب الدوريات ونسعى لمشاركة البنك الأهلي في إفريقيا".

الانتقال للأهلي..

وأضاف: "انتقالي للأهلي صعب بعدما قضيت في الزمالك 9 سنوات، موضحا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، كان يريد التعاقد معه من أجل الانضمام للفريق خلال فترته.

وتابع: "شقيقي أكرم توفيق توسط لانتقالي إلى الأهلي بطلب من موسيماني، ولكني انتمي للزمالك وقضيت به فترة طويلة من حياتي.

وتطرق توفيق للحديث عن لاعبي الدوري المصري قائلاََ: عبد الله السعيد نجم بيراميدز هو أيقونة كرة القدم المصرية.