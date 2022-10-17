بعد إعلان فشلها.. وزير مالية بريطانيا يلغي خطة ليز تراس الاقتصادية

أعلن وزير المالية البريطاني جيرمي هانت اليوم الاثنين أن الحكومة ألغت جميع الإجراءات الاقتصادية السابقة والتي اشتملت على تخفيضات ضريبية للأثرياء، وذلك بعد موجة انتقادات واسعة تعرضت لها.

بايدن يعلن فشل الخطة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن خطط ليز تراس لخفض الضرائب والتي تسببت في إحداث اضطراب في الأسواق، هي خاطئة، مؤكدًا أن هذا ليس رأيه فقط ولكنه رأي شائع.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن تصريحات بايدن مناقضة مع رأي كبار القادة على الساحة الدولية والذين أعربوا مرارًا عن مخاوفهم بشأن الكيفية التي يؤدي بها ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة التضخم في اقتصاداتهم. إذ ارتفع الدولار بنسبة 15% تقريبًا هذا العام حيث شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حملة شرسة لرفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن محاولات ليز تراس لتفادي التضخم من خلال التخفيضات الضريبية للأثرياء أسفرت عن حدوث انخفاض في الجنيه الإسترليني وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لدعم السندات الذهبية.

ليز تراس محاصرة

من جانب آخر، كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن رئيسة الوزراء ليز تراس، أصبحت محاصرة وتقاتل من أجل البقاء في منصبها، فيما تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن اجتماع سري لحزب المحافظين من أجل عزلها واختيار رئيس وزراء جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراس ستحاول تعزيز وضعها "المتهالك" من خلال جمع وزراء حكومتها مساء اليوم الاثنين، ثم الشروع في سلسلة من الاجتماعات مع نواب حزب المحافظين "المتمردين" قبل بحث الميزانية القادمة وإصدارها في غضون أسبوعين.

وقالت الصحيفة: "تقاتل تراس من أجل بقائها السياسي بعد أن هدد نواب حزب المحافظين بالإطاحة بها، وحذر حتى حلفاء لها من أن أمامها أياما فقط للبقاء في منصبها على الرغم من التخلي عن استراتيجيتها الاقتصادية المثيرة للجدل وتعيين جيريمي هانت وزيرًا للمالية بدلا من كواسي كوارتنج".

رجوع للوراء

السبت تعهد وزير مالية بريطانيا الجديد جيرمي هانت بأن الحكومة ستزود بعض الضرائب، مؤكدًا أن تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلا على شهر.

وفي مقال نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية مساء السبت، اعترفت تراس بأن الخطط ذهبت "أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق"، مضيفة: "لا يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو من دون الحفاظ على ثقة الأسواق في التزامنا بتحقيق وضع مالي سليم"، لافتة إلى أن هانت سيضع في نهاية الشهر خطة لتخفيض الدين العام "على المدى المتوسط".

في نفس الصدد، كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أمس الأحد، أن هانت يعتزم إلغاء المزيد من حزمة تراس الأصلية عن طريق تأخير التخفيض المخطط للمعدل الأساسي لضريبة الدخل كجزء من محاولة يائسة لتحقيق التوازن.

ونقلت "بلومبرج" عن أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، قوله إنه تحدّث بالفعل إلى وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت، واتفقا على أهمية الاستدامة المالية. كان ذلك بعد ظهور غير مقنع لتراس يوم الجمعة، حيث اعترفت رئيسة الوزراء بالمأزق الاستثنائي الذي وقعت فيه، قائلة "نحن بحاجة إلى التحرك الآن لطمأنة الأسواق بشأن انضباطنا المالي".