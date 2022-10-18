هل لبس البنطلون يتناقض مع الحجاب؟.. الداعية نيفين مختار تجيب

هل لبس البنطلون يتناقض مع الحجاب؟..سؤال أجابت عنه الداعية الإسلامية، نيفين مختار، في جلسة علمية بين السيدات، ونشر عبر الصفحة الرسمية لـ "فتاوى البلد".

وقالت نيفين مختار، إن الزمان اختلف وكان المجتمع أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المجتمع حاليا فكان يقول لنا، إن من شروط الحجاب ألا يكون صابغا، لا يصف ولا يشف ولا معطرا ومن الأفضل الالتزام بهذه الشروط.

وأضافت، أن المرأة التي من الله عليها بارتداء الحجاب، وكان ذلك بارتدائه على البنطلون، علينا تشجيعها ومساعدتها في أن تجتهد لتحقق شروط الحجاب الصحيح تدريجيا، وإن لم تستطع بسبب ظروف عملها أو انتقالها المستمر فتستطيع فعل ذلك مؤقتا وتجتهد لترضي الله ولتحقق الشروط الصحيحة للحجاب الشرعي.

متى ترتدي الفتاة الحجاب والسن الشرعي الملزم لها؟

ما السن الشرعي لارتداء الحجاب وهل يجوز فرض الحجاب على البنت ؟ لا تريد بعض الفتيات لبس الحجاب، وتتساءل الكثير من الأمهات: « هل يجوز إجبار ابنتي على الحجاب ؟» ، والحجاب فرض على امرأة بلغت الحلم، واشترط الفقهاء أن الطفل لا يكون مكلفا إلا بعد البلوغ ويكون البلوغ للفتى بالاحتلام وللفتاة بظهور الحيض، فإن لم يظهر ذلك منهما فببلوغ خمس عشرة سنة قمرية لكليهما.

حكم ارتداء الأطفال الحجاب

رفض الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فرض بعض الأسر على بناتهم الأطفال ارتداء الحجاب، مشددًا على أن البلوغ هو شرط التكليف، ولا يجب فرض الحجاب على هؤلاء الأطفال، إلا بظهور علامات البلوغ عليهن.



وقال شيخ الأزهر، خلال الحلقة الثانية والعشرين من برنامج «الإمام الطيب»، إنه يمكن تربية الأطفال على مبادئ الإسلام من الصدق، والأمانة، وتحمل المسئولية، وغير ذلك.

وأشار إلى أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض.

حكم حجاب المرأة المسلمة

نوه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، لافتًا إلى أن سن الحيض التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيها مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.