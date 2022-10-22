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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للتأتأة.. أعراض وأسباب صادمة| تعرف عليها

اليوم العالمي للتأتأة
اليوم العالمي للتأتأة

يصادف  22 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للتأتأة ويسمى أيضًا التلعثم أو اضطراب الطلاقة الذي يبدأ في الطفولة، و التأتأة هو اضطراب في الكلام ينطوي على مشاكل متكررة وكبيرة مع الطلاقة الطبيعية وتدفق الكلام.

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يعرف الأشخاص الذين يتلعثمون ما يريدون قوله ، لكنهم يجدون صعوبة في قوله،  يمكنهم تكرار أو إطالة كلمة أو مقطع لفظي أو صوت ساكن أو حرف متحرك أو قد يتوقفون أثناء الكلام لأنهم وصلوا إلى كلمة أو صوت به مشكلة.


التأتأة شائع بين الأطفال الصغار كجزء طبيعي من تعلم الكلام، قد يتلعثم الأطفال الصغار عندما لا تتطور قدراتهم اللغوية والكلامية بما يكفي لمواكبة ما يريدون قوله،  يتغلب معظم الأطفال على هذا التلعثم في النمو.
 

ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يكون التلعثم حالة مزمنة تستمر حتى مرحلة البلوغ، يمكن أن يكون لهذا النوع من التلعثم تأثير على احترام الذات والتفاعل مع الآخرين.


قد يستفيد الأطفال والبالغون الذين يتلعثمون من علاجات مثل علاج النطق ، واستخدام الأجهزة الإلكترونية لتحسين طلاقة الكلام أو العلاج السلوكي المعرفي.

أعراض التأتأة 


قد تشمل علامات وأعراض التلعثم ما يلي:
صعوبة في بدء كلمة أو عبارة أو جملة
إطالة كلمة أو أصوات داخل كلمة
تكرار صوت أو مقطع لفظي أو كلمة
صمت قصير لبعض المقاطع أو الكلمات ، أو توقف مؤقتًا داخل كلمة 
إضافة كلمات إضافية مثل "أم" إذا كان من المتوقع صعوبة في الانتقال إلى الكلمة التالية
التوتر الزائد ، أو الشد ، أو حركة الوجه أو الجزء العلوي من الجسم لإخراج كلمة
القلق من الكلام
قدرة محدودة على التواصل الفعال
قد تترافق صعوبات الكلام مع التلعثم بما يلي:
وميض سريع للعين
رعشات في الشفتين أو الفك
التشنجات اللاإرادية في الوجه
هزات الرأس
انقباض القبضات
قد يكون التلعثم أسوأ عندما يكون الشخص متحمسًا أو متعبًا أو تحت الضغط ، أو عند الشعور بالخجل أو التسرع أو الضغط، قد تكون المواقف مثل التحدث أمام مجموعة أو التحدث عبر الهاتف صعبة بشكل خاص للأشخاص الذين يتلعثمون.
ومع ذلك ، يمكن لمعظم الأشخاص الذين يتلعثمون التحدث دون تلعثم عندما يتحدثون إلى أنفسهم وعندما يغنون أو يتحدثون في انسجام مع شخص آخر.


أسباب التأتأة 


يواصل الباحثون دراسة الأسباب الكامنة وراء التلعثم في النمو، قد تشارك مجموعة من العوامل تشمل الأسباب المحتملة للتلعثم النمائي ما يلي:
شذوذ في التحكم في الكلام الحركي: تشير بعض الأدلة إلى أن التشوهات في التحكم في الكلام ، مثل التوقيت والتنسيق الحسي والحركي قد تكون متضمنة.
علم الوراثة: يميل التلعثم إلى الانتشار في العائلات، يبدو أن التلعثم يمكن أن ينتج عن تشوهات وراثية (وراثية).
التلعثم الناتج عن أسباب أخرى
يمكن أن تتعطل طلاقة الكلام لأسباب أخرى غير التلعثم النمائي، يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية أو إصابات الدماغ الرضحية أو اضطرابات الدماغ الأخرى في بطء الكلام أو توقفه مؤقتًا أو تكرار الأصوات (التلعثم العصبي).
يمكن أيضًا تعطيل طلاقة الكلام في سياق الاضطراب العاطفي، المتحدثون الذين لا يتلعثمون قد يعانون من اضطراب طلاقة الكلام عندما يكونون متوترين أو يشعرون بالضغط، قد تؤدي هذه المواقف أيضًا إلى جعل المتحدثين الذين يتلعثمون أقل طلاقة.

صعوبات الكلام التي تظهر بعد الصدمة العاطفية (التلعثم النفسي) غير شائعة وليست مثل التلعثم النمائي.
 

المصدر: mayoclinic

اليوم العالمى للتأتأة التأتأة أعراض التأتأة أسباب التأتأة التلعثم

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