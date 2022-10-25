الإجراءات الضريبية الموحدة.. وزير المالية يعدد مبادرات الوزارة لدعم قطاع الصناعة

قال محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة الضريبة العقارية لمدة الثلاث سنوات القادمة تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية عن قطاع الصناعة وتصل تكلفتها السنوية لـ 1.5 مليار جنيه.، متبعًا أنه بالنسبة للأطيان الزراعية لمدة 6 سنوات لم يتم تحصيل الضريبة عليها وهذه تعتبر مبادرات على مستوى المالية العامة .



وأضاف “معيط” خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي ، أن هناك مبادرات على مستوى المنظومة الضريبية وتتمثل في قانون القيمة المضافة و قانون الإجراءات الضريبية الموحدة وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأشار إلى أنه تم عمل بعض من التعديلات على قانون القيمة المضافة، حيث أصبح لا يتم تحصيل الـ 5% قيمة مضافة على . أية آلات أو معدات، مضيفًا أنه تم عمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية و قانون تجاوز عن غرامات وفوائد التأخير ثلاث مرات، لافتًا إلى أنه إجمالي ما تم التجاوز عنه تعدى الـ 45 مليار جنيه .

