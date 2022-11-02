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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 2-11-2022، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 6.56 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر صرف الدرهم الإمارتي في البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 2-11-2022

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم

وفي بنك بلوم سعر صرف الدرهم الإماراتي سجل 6.58 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدرهم الإماراتي 6.57 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 6.54 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6.56 جنيه للشراء و6.60 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري 6.53 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.54 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وقدم المصرف المتحد أقل سعر لصرف الدرهم الإمارتي مقابل الجنيه المصري بنحو 6.40 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 6.45 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني سجل الدرهم الاماراتي 6.51 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي وصل إلى 6.53 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم 

وفي بنوك:" بلوم، أبو ظبي الإسلامي سجل الدرهم الإماراتي 6.58 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، وفي "كريدي أجريكول، المشرق سجل الدرهم الإماراتي 6.57 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنوك: قناة السويس، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي" 6.56 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.

وفي بنك الاسكندرية وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي  إلى 6.55 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري سجل الدرهم الإماراتي 6.54 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع.

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