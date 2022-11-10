حدث ليلا.. أبو العينين: نصف سكان إفريقيا يفتقرون للطاقة..وزير الري: ارتفاع منسوب البحر أكبر تحد يواجه مصر

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أبو العينين: نصف سكان إفريقيا يفتقرون للطاقة..ونحتاج مبادرات جديدة لتحول القارة السمراء نحو الصناعة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك معضلة تخص الغرب الصناعي المتقدم كجزء من خططه المناخية، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي ، بموجب "آلية تعديل حدود الكربون"، بفرض ضرائب باهظة على الواردات التي تم إنتاجها باستخدام التصنيع الثقيل للوقود الأحفوري.





الأمم المتحدة تبحث مع وفد روسي مستقبل اتفاق الحبوب مع أوكرانيا.. الجمعة

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، أمس الأربعاء، إن كبار مسؤولي الأمم المتحدة سيجتمعون مع وفد روسي في جنيف يوم الجمعة لمناقشة مستقبل اتفاق حبوب الموقع مع أوكرانيا.



المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: كوب 27 أتاح لواشنطن الجلوس مع مختلف الدول

أعرب سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن سعادته البالغة لوجوده في مدينة السحر والجمال شرم الشيخ فى قمة تغيير المناخ كوب 27 ، مشيرا إلى أنها مدينة جميلة ورائعة وسعداء جدا لوجود أكبر وفد أمريكي رأيته فى حياتى كدبلوماسي فى كل المؤتمرات الدولية.



خيبة أمل أم انتصار.. كيف كانت الانتخابات الأمريكية في عين بايدن وترامب؟

بينما وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفي بأنها "مخيبة للآمال نوعاً ما"، أكد نظيره الحالي جو بايدن، أن الشعب الأمريكي قال كلمته، مؤكدًا أنها أفضل انتخابات نصفية على مستوى حكام الولايات منذ 1986.



تنفذان أجندات ضد الدولة.."شباب الصحفيين" تتبرأ من المشبوهتين رشا عزب ومنى سليم

رصدت جبهة شباب الصحفيين حالة الغضب التي تسيطر على أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بسبب استقواء بعض المعتصمات في مقر النقابة بالخارج لتحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.



بيراميدز يقترب من ضم أشرف بن شرقي.. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والجزيرة الإماراتي حاليا ، عن موقف عودة اللاعب إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وزير الري: مصر تعمل على تحقيق التكيف مع التغيرات المناخية.. فيديو

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التكيف مع التغيرات المناخية ولديها خطط عمل وآليات لحل مشاكل قضية التغير المناخي.



وزير الري: ارتفاع منسوب البحر أكبر تحد يواجه مصر .. فيديو

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن لدينا كمية محدودة من مياه النيل وبالتالي لابد إعادة استخدامها، مشيرا إلى أن تم الانتهاء من تأهيل ٦ آلاف كيلو من الترع وهذا رقم ضخم وليس بسيطا.



بسبب الأرباح.. فيسبوك يطرد 11 ألف موظف لديه

صرحت شركة ميتا Meta ، الشركة الأم المالكة لتطبيق فيسبوك Facebook ، يوم الأربعاء، إنها ستسرح حوالي 11 ألف موظف ، ويمثل ذلك أكبر تقليص لعدد الوظائف في تاريخ عملاق التكنولوجيا.



طرح كراسة شروط وحدات سكن ودار مصر وجنة.. اليوم

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري، اليوم الخميس 10 نوفمبر كراسة الشروط الخاصة بالطرح التكميلي لوحدات الإسكان المتوسط والمتميز، لمتوسطى الدخل، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ،وذلك للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز بالإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ولم يقوموا بحجز وحدة سكنية.

