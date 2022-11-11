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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الفراعنة.. عمر سيد معوض يقود هجوم منتخب مصر للناشئين أمام تونس

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

أعلن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، تشكيل الفراعنة الصغار لمباراته الثانية أمام نظيره منتخب تونس في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

ويخوض فى الرابعة عصر اليوم الجمعة ‏منتخب مصر للناشئين، مباراته الثانية أمام نظيره منتخب تونس في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.


ضم تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة تونس في الجولة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية اللاعب تيبو جابرييل لاعب هوفنهايم الألماني نجم خط الوسط. 

فيما يقود هجوم منتخب مصر للناشئين عمر سيد معوض وابراهيم عادل .

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وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة تونس في الجولة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية على النحو التالي : 

وتلقى منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة، خسارة أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وافتتح منتخب مصر للناشئين، مشواره في التصفيات من بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة ليبيا الثلاثاء الماضي، ثم تونس غدا على أن يختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

وأدار الحكم الجزائري لحلو بن براهم مباراة منتخب مصر للناشئين وليبيا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة. 

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة نظيره منتخب تونس عبر شاشة قناة أون سبورت.

ويشارك 3 حكام مصريين في إدارة تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري.

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صدى البلد ينشر أسماء ‏الحكام المصريين المشاركين فى تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر والتى ضمت كل من:  
 محمود ناجي – حكم ساحة
أحمد توفيق طلب – حكم مساعد
يوسف البساطي – حكم مساعد

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صدى البلد ينشر ‏مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة الجزائر 2023 بتوقيت القاهرة والتي جاءت على النحو التالي : 
 8 نوفمبر
تونس vs المغرب الساعة 4
ليبيا vs مصر الساعة 7.15
11 نوفمبر
مصر vs تونس الساعة 4
المغرب vs ليبيا الساعة 7.15
14 نوفمبر
تونس vs ليبيا الساعة 4
مصر vs المغرب 7.15

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام،  عصام عبده مدربا، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيبا، عباس حسنين مدلكا، أحمد زيدان معدا بدنيا، شريف نعيم مدير المهمات.

 

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 25 لاعباً وهم:

في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم.

خط الدفاع: علي نوفل ومحمد عبدالمنعم وعمرو محمد وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وتيبو غبريال.

خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان عبدالفتاح وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض.

خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.

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