مدرب الجزائر السابق: أتمني تدريب الأهلي عن الزمالك ومواجهة الأحمر صعبة

قال نبيل نيجيز المدرب الجزائري ، أنه فى حال تلقيه عرضين من الأهلي والزمالك، سيختار تدريب المارد الأحمر بسبب قوته فى إفريقيا وهو نادي العرب.

وقال نبيل نيجيز المدير الفني الجزائري فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" أتمني يومًا ما تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الزمالك ، وفى حال تلقي عرضين، ساختار الأهلي.

وأضاف:" النادي الأهلي هو فريق العرب، وعندما تواجه الأهلي ، تعلم مدي صعوبة هذه المباراة ، وأنا كنت واجهت المارد الأحمر مع نصر حسين داي وشبيبة الساورة وأعلم مدى قوته.

وقال نبيل نيجيز المدير الفني الجزائري فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" حسام البدري راتبه لم يتخطي 30 ألف يورو ، فى الجزائر المدرب فى الجزائر الأجنبي يتراوح راتبه من 20 الي 30 ألف يورو شهريًا.

وأضاف نيجيز:" جميع اللاعبين الأجانب فى الدورى الانجليزي يتم اختيارها أن تكون عمرها صغير يتراوح بين 18 الي 21 عاما ثم نقوم ببيعه، ويأتي لاعبين فى الدورى الجزائري بمبالغ تتراوح بين 7 إلي 12 ألف يورو.