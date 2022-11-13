عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الجزائر السابق: أتمني تدريب الأهلي عن الزمالك ومواجهة الأحمر صعبة

نبيل نيجيز المدرب
نبيل نيجيز المدرب الجزائري

قال نبيل نيجيز المدرب الجزائري ، أنه فى حال تلقيه عرضين من الأهلي والزمالك، سيختار تدريب المارد الأحمر بسبب قوته فى إفريقيا وهو نادي العرب.

وقال نبيل نيجيز المدير الفني الجزائري فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" أتمني يومًا ما تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الزمالك ، وفى حال تلقي عرضين، ساختار الأهلي.

وأضاف:" النادي الأهلي هو فريق العرب، وعندما تواجه الأهلي ، تعلم مدي صعوبة هذه المباراة ، وأنا كنت واجهت المارد الأحمر مع نصر حسين داي وشبيبة الساورة وأعلم مدى قوته.

وقال نبيل نيجيز المدير الفني الجزائري فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" حسام البدري راتبه لم يتخطي 30 ألف يورو ، فى الجزائر المدرب فى الجزائر الأجنبي يتراوح راتبه من 20 الي 30 ألف يورو شهريًا.

وأضاف نيجيز:" جميع اللاعبين الأجانب فى الدورى الانجليزي يتم اختيارها أن تكون عمرها صغير يتراوح بين 18 الي 21 عاما ثم نقوم ببيعه، ويأتي لاعبين فى الدورى الجزائري بمبالغ تتراوح بين 7 إلي 12 ألف يورو.

الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

فيريرا يحسم موقفه النهائي من رحيل إمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد وصول الكرتونة لـ 50 جنيها.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

دعاء عجيب فى طلب الرزق .. واظب عليه كل يوم

سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 13-11-2022

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

1500 جنيه.. أرخص موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل

ما صفات أولياء الله الصالحين وكيف نكون منهم؟ علي جمعة يكشف الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في إطلالة رياضية جديدة.. شاهد

بسعر خيالي.. عرض صندل «ستيف جوبز» للبيع في مزاد علني

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ