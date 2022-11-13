الأهلي يفكر في إعارة مصطفى ميسي ويحدد موقفه من تجديد عقد محمد هاني

كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة تجديد النادي الأهلي التعاقد مع محمد هاني لاعب الفريق الأول وموعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء .

وقال ابراهيم فايق في تصريحات تلفيزيونية : لن ينتهي عقد محمد هاني الموسم الحالي وانما سنيتهي العام المقبل اي وبالتالي لم يحدث تجديد في التعاقد حتي الوقت الحالي .

وأكمل : النادي الاهلي يفكر في إعارة مصطفي سعد ميسي خلال الانتقالات الشتوية القادمه لكن هي فكرة محل طرح فقط دون اتخاذ قرار حتي الوقت الحالي ولكن من الممكن ان يخرج خصوصا بعد استقرار كولر المدير الفني علي التشكيل .

وعن عودة محمود متولي من الاصابة قال فايق : الاهلي يركز ويكثف خطة علاج متولي ولكن دون تسرع ووفق منهج علمي استعدادا لعودته سريعا من الاصابة التي لاحقته .