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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات عبدالله السعيد ضد القلعة الحمراء

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم فريق الأهلي السابق ، أن توقيت تصريحات عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز ضد النادي الأهلي جاءت في توقيت خاطئ من جانب اللاعب والتي ستغضب جماهير الأهلي منه.


وقال محمد عبدالجليل نجم فريق الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" توقيت تصريحات عبد الله السعيد خاطئ وفي رأيي أن النادي الأهلي أضاف الكثير لاسم عبدالله السعيد قبل الرحيل من بطولات وألقاب تضاف لسجل اللاعب مع القلعة الحمراء".

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وأضاف:"الأهلي حقق العديد من البطولات بعد رحيل عبدالله السعيد والفريق لم يتأثر برحيله على الإطلاق كما يتصور البعض".

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