نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات عبدالله السعيد ضد القلعة الحمراء

أكد محمد عبدالجليل نجم فريق الأهلي السابق ، أن توقيت تصريحات عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز ضد النادي الأهلي جاءت في توقيت خاطئ من جانب اللاعب والتي ستغضب جماهير الأهلي منه.



وقال محمد عبدالجليل نجم فريق الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" توقيت تصريحات عبد الله السعيد خاطئ وفي رأيي أن النادي الأهلي أضاف الكثير لاسم عبدالله السعيد قبل الرحيل من بطولات وألقاب تضاف لسجل اللاعب مع القلعة الحمراء".

وأضاف:"الأهلي حقق العديد من البطولات بعد رحيل عبدالله السعيد والفريق لم يتأثر برحيله على الإطلاق كما يتصور البعض".