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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدور 3 طبعات جديدة من أعمال الروائي طارق إمام

صدى البلد

أصدرت دار الشروق الطبعات الجديدة من روايات "هدوء القتلة - ضريح أبي - الأرملة تكتب الخطابات سرا" للروائي طارق إمام.

 

كانت دار الشروق قد تعاقدت مع الروائي "طارق إمام" على إصدار طبعات جديدة لأبرز أعماله الروائية، فضلًا عن أعمال أدبية جديدة. ورحبت الدار في بيان سابق لها، بانضمام طارق إمام إلى أسرة "الشروق" بعد التعاقُد معه نهاية العام الماضي.

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تعاون مستقبلي

 

ووصف الكاتب والروائي طارق إمام، انضمامه لدار الشروق بأنه "يمثل مشروعا متكاملا، يتجاوز فكرة التجربة الجزئية التي تقوم على نشر كتاب"، مضيفا: "حين يكون هذا المشروع مع أكبر دار نشر مصرية، وينهض على تقديم أعمالي الأبرز وفق خطة شاملة ذات رؤية، فضلا عن وضع ملامح للتعاون المستقبلي، فالمسألة تتجاوز بكثير فكرة النشر التقليدي.


وتابع: "أعتقد أن دار الشروق، وبما قدمته لي من تصور متكامل فكريا وفنيا وتسويقيا شمل جميع جوانب المشروع، تضرب مثلا في احترام الناشر للكاتب كسياق، ولا تتعامل معه بمنطق تجار التجزئة".

 

قريبًا.. صدور طبعات جديدة من 3 أعمال للكاتب طارق إمام

دار الشروق تصدر الطبعة الـ 11 من كتاب كل رجال الباشا محمد علي

طارق إمام؛ روائي وقاص مصري. ولد عام 1977، ويُعدُّہ النقاد أحد أبرز المجددين في السرد المصري الحديث والأشد غرامًا بالتجريب. أصدر 12 كتابًا بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها: «هدوء القتلة»، «الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس»، «الأرملة تكتب الخطابات سرًّا»، «ضريح أبي»، «طعم النوم»، و«ماكيت القاهرة». تُرجِمت أعماله إلى عدة لغات، ونال العديد من الجوائز الرفيعة، منها جائزة ساويرس مرتين، جائزة الدولة التشجيعية، جائزة سعاد الصباح، جائزة متحف الكلمة الإسبانية، وتأهلت روايته «ماكيت القاهرة» للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2022.

طارق إمام دار الشروق للنشر هدوء القتلة ضريح أبي الأرملة تكتب الخطابات سرا ماكيت القاهرة

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