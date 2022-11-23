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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|سر اقتراب صفقة فيريرا للأهلي.. ومفاجأة غير متوقعة بشأن عبدالله السعيد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

أفارقة المونديال11.. حسن ناظر: المغرب الحصان الأسود بكأس العالم.. وهدفي في هولندا تاريخي|حوار

حدث فريد كان ينتظره عشاق كرة القدم العربية والأفريقية والعالمية، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

فجّر محمد عبدالمنصف، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز.

طوق نجاة.. شوبير يكشف تفاصيل انفراجة أزمة كهربا في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل انفراجة أزمة محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء.

سبب وحيد يُقرب صفقة فيريرا من الأهلي .. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في التعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط الاتحاد السكندري، عن محمد رضا بوبو، نجم فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كولر يرفض التعاقد مع محبوب فيتوريا.. تفاصيل

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التعاقد مع محمود حمادة، لاعب فريق فاركو، والمفضل لدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

آخر تطورات إصابة نجم السعودية الخطيرة أمام الأرجنتين.. تفاصيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، آخر تطورات إصابة ياسر الشهراني، لاعب النسور الخضر، أمام الأرجنتين في كأس العالم، وذلك في بيان رسمي.

شرط كولر لتجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أبلغ حسين الشحات، لاعب الفريق بأنه لا ينوي الاستغناء عنه كما يتردّد، وأن الأمر فقط متوقف عليه.

على خطى ليفربول.. مُلّاك مانشستر يونايتد يُعلنون بيع النادي رسميًا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبة عائلة جليرز، مُلاك الشياطين الحمر، في بيع النادي في بيان رسمي.

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