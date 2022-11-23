أخبار الرياضة|سر اقتراب صفقة فيريرا للأهلي.. ومفاجأة غير متوقعة بشأن عبدالله السعيد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

حدث فريد كان ينتظره عشاق كرة القدم العربية والأفريقية والعالمية، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

فجّر محمد عبدالمنصف، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل انفراجة أزمة محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء.

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في التعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط الاتحاد السكندري، عن محمد رضا بوبو، نجم فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التعاقد مع محمود حمادة، لاعب فريق فاركو، والمفضل لدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، آخر تطورات إصابة ياسر الشهراني، لاعب النسور الخضر، أمام الأرجنتين في كأس العالم، وذلك في بيان رسمي.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أبلغ حسين الشحات، لاعب الفريق بأنه لا ينوي الاستغناء عنه كما يتردّد، وأن الأمر فقط متوقف عليه.

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبة عائلة جليرز، مُلاك الشياطين الحمر، في بيع النادي في بيان رسمي.