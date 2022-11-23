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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابنة يحيى حقي : والدي عاشق لآل البيت وأوصى بدفنه إلى جوارهم

نهى حقي، ابنة الأديب
نهى حقي، ابنة الأديب الراحل يحيى حقي

أكدت نهى حقي، ابنة الأديب الراحل يحيى حقي، أنها تألمت من إبلاغها بضرورة نقل رفات والدها من مقبرته في السيدة نفيسة لإزالتها بسبب أعمال التطوير الجارية حاليًا، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ أسرتها من خلال خطاب وصل من يومين يفيد ضرورة نقل مقبرة والدها.

وأضافت نهى حقي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أنها ليست ضد تطوير المنطقة، قائلة "لو الدولة تريد تطوير المنطقة يا ريت يبعدوا عدة أمتار من المقبرة أو ينقلوها في رحاب السيدة نفيسة لرغبته في جوار آل البيت".

وأشارت ابنة الأديب الراحل يحيى حقي، إلى أن والدها الراحل كان عاشقًا لآل البيت وأوصى بدفنه إلى جوارهم في رحاب السيدة نفيسة، متمنية أن يلتفت المسؤولين لمطلبها وألا يتم كتابة هنا كان يرقد الأديب الراحل يحيى حقى.

يحيى حقي السيدة نفيسة ابنة يحيى حقي إبراهيم عيسى اخبار التوك شو

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