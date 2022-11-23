ابنة يحيى حقي : والدي عاشق لآل البيت وأوصى بدفنه إلى جوارهم

أكدت نهى حقي، ابنة الأديب الراحل يحيى حقي، أنها تألمت من إبلاغها بضرورة نقل رفات والدها من مقبرته في السيدة نفيسة لإزالتها بسبب أعمال التطوير الجارية حاليًا، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ أسرتها من خلال خطاب وصل من يومين يفيد ضرورة نقل مقبرة والدها.

وأضافت نهى حقي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أنها ليست ضد تطوير المنطقة، قائلة "لو الدولة تريد تطوير المنطقة يا ريت يبعدوا عدة أمتار من المقبرة أو ينقلوها في رحاب السيدة نفيسة لرغبته في جوار آل البيت".

وأشارت ابنة الأديب الراحل يحيى حقي، إلى أن والدها الراحل كان عاشقًا لآل البيت وأوصى بدفنه إلى جوارهم في رحاب السيدة نفيسة، متمنية أن يلتفت المسؤولين لمطلبها وألا يتم كتابة هنا كان يرقد الأديب الراحل يحيى حقى.