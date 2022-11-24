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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حلوان للآلات والمعدات تكرم عددا من العاملين المتميزين فى النشاط الرياضي

حلوان للآلات والمعدات
حلوان للآلات والمعدات تكرم عددا من العاملين المتميزين

قام المهندس عزت محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات
( مصنع 999 الحربى ) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى  بتكريم عدد من العاملين المتميزين بالنشاط الرياضى ، جاء ذلك فى إطار العمل على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالعمل الدائم على تشجيع العاملين والإهتمام بهم بإعتبارهم العنصر الأهم فى العملية الإنتاجية. 

 

وأشار عبد العزيز، إلى اعتزاز الوزارة بكافة أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات والحرص الدائم على تشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة هذه النجاحات.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات خلال التكريم علي إعتزاز قيادات الإنتاج الحربي بالعاملين في مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلوه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربي، معربا عن تمنياته بأن تشهد الفترة القادمة انطلاقة قوية للشركة لتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكري والمدني بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل .

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