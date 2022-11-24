عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

بعد انتهاء مباراة السعودية والأرجنتين أول أمس في كأس العالم قطر 2022 بتفوق المنتخب العربي السعودي على نظيره الأرجنتيني في مفاجأة من أكبر مفاجآت المونديال عبر تاريخه، احتفل الجمهور السعودي والعربي وامتدت الاحتفالات لتشمل قرارات سعودية تخص مواطني المملكة.

وتعقيبًا على هذا الفوز والفرحة، علق مواطنون بالوطن العربي بتعليقات تمنوا فيها زيارة المملكة العربية السعودية لأداء العمرة مطالبين بتسهيلات في خضم هذه الفرحة التي ملأت جنبات المملكة والوطن العربي.

إجازة في السعودية وتأجيل اختبارات المدارس

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرر أن يكون يوم الأربعاء أمس إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ونشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة لفرحة ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب الوطني السعودي على الأرجنتين.

عمرة مجانية للمشجعين المسلمين في قطر

وأعلنت السعودية في وقت سابق أنه يمكن لحاملي بطاقة "هيا" الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر من المسلمين الدخول إلى السعودية لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة، وذلك ضمن الخدمات التي تتيحها بطاقة هيا في الدول العربية.

وأوضحت الجهات السعودية المسؤولة أن العمرة مجانية من دون رسوم، بينما تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للسعودية لحاملي بطاقة المشجع “هيا”.

5 رحلات عمرة مجانية

وفي وقت لاحق عقب تحقيق المملكة العربية السعودية فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، أعلنت إحدى الشركات المسجلة على منصة نسك للحج والعمرة السعودية، تقديم هدية رحلات عمرة مجانية لـ 5 مواطنين.

وأعلنت المؤسسة المتخصصة في خدمات الحج والعمرة عن تقديم 5 رحلات عمرة مجانية وكذلك 10 فائزين بمبلغ 500 ريال لكل فائز.

واشترطت المؤسسة إعادة التغريد عبر حسابها على تويتر بكلمة تم، ليتم بعد ذلك عمل سحب على الفائزين وإبلاغهم.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي خطف فوزًا مهما على حساب الارجنتين المتسلحة بنجمها ليونيل ميسي بهدفين لهدف سجلهما صالح الشهري وسالم الدوسري.

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