عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

بعد انتهاء مباراة السعودية والأرجنتين أول أمس في كأس العالم قطر 2022 بتفوق المنتخب العربي السعودي على نظيره الأرجنتيني في مفاجأة من أكبر مفاجآت المونديال عبر تاريخه، احتفل الجمهور السعودي والعربي وامتدت الاحتفالات لتشمل قرارات سعودية تخص مواطني المملكة.

وتعقيبًا على هذا الفوز والفرحة، علق مواطنون بالوطن العربي بتعليقات تمنوا فيها زيارة المملكة العربية السعودية لأداء العمرة مطالبين بتسهيلات في خضم هذه الفرحة التي ملأت جنبات المملكة والوطن العربي. 

إجازة في السعودية وتأجيل اختبارات المدارس

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرر أن يكون يوم الأربعاء أمس إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ونشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة لفرحة ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب الوطني السعودي على الأرجنتين.

عمرة مجانية للمشجعين المسلمين في قطر

وأعلنت السعودية في وقت سابق أنه يمكن لحاملي بطاقة "هيا" الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر من المسلمين الدخول إلى السعودية لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة، وذلك ضمن الخدمات التي تتيحها بطاقة هيا في الدول العربية.

وأوضحت الجهات السعودية المسؤولة أن العمرة مجانية من دون رسوم، بينما تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للسعودية لحاملي بطاقة المشجع “هيا”.

5 رحلات عمرة مجانية 

وفي وقت لاحق عقب تحقيق المملكة العربية السعودية فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، أعلنت إحدى الشركات المسجلة على منصة نسك للحج والعمرة السعودية، تقديم هدية رحلات عمرة مجانية لـ 5 مواطنين.

وأعلنت المؤسسة المتخصصة في خدمات الحج والعمرة عن تقديم 5 رحلات عمرة مجانية وكذلك  10 فائزين بمبلغ 500 ريال لكل فائز.

واشترطت المؤسسة إعادة التغريد عبر حسابها على تويتر بكلمة تم، ليتم بعد ذلك عمل سحب على الفائزين وإبلاغهم.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي خطف فوزًا مهما على حساب الارجنتين المتسلحة بنجمها ليونيل ميسي بهدفين لهدف سجلهما صالح الشهري وسالم الدوسري.

لا يفوتك 

txt

راجع للملاعب.. بهذه الطريقة سيدفع الأهلي غرامة كهربا

txt

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

txt

فتنت الجماهير بجمالها.. من هي مشجعة "ديزني" في مونديال قطر 2022؟

txt

مشجعة أرجنتينية تشعل تويتر السعودية.. ماذا قالت؟

txt

تحدت السلطات القطرية.. طرد مشجعة ويلز من المونديال بعد هذا الفيديو

txt

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

txt

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

txt

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

txt

تأديب وترحيل ومقاطعة النشيد الوطني.. أكثر 3 مشاهد مثيرة في مونديال قطر

txt

حسناء تونس.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟

txt

حسناء كليبات زمان| شاهد كيف تغير ملامح شيماء سعيد بعد ارتدائها الحجاب

txt

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

txt

كسروا الباب.. فيديو فرحة هيستيرية لشباب سعوديين يشعل مواقع التواصل

txt

زفة الشريفة العفيفة|بعد الصلح بينهما.. محامٍ: السجن 15 عامًا لزوج القاصر وسنتين لوالدها

txt

أثارت الجدل بمشهد جريء.. من هي الممثلة الشابة ابنة شقيقة إلهام شاهين؟

txt

رضخوا لقطر.. ماذا قالت 7 منتخبات عن "الشارة" المرفوضة في المونديال؟!

مباراة السعودية والأرجنتين السعودية والأرجنتين كأس العالم كأس العالم قطر 2022 الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة غير أخلاقية

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

أسعار الذهب محليا وعالميا.. 3 أسباب وراء الارتفاع التاريخي والفائدة والدولار السر

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

راجع للملاعب.. بهذه الطريقة سيدفع الأهلي غرامة كهربا

احترافية وتميز .. رئيس الوطنية للإعلام يشيد بالتغطيات الحية والمباشرة لفعاليات مؤتمر المناخ

برتوكول تعاون بين مدينة الإنتاج الإعلامي والكلية الكندية الدولية CIC

تأديب وترحيل ومقاطعة النشيد الوطني.. أكثر 3 مشاهد مثيرة في مونديال قطر

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

لن تُلعَب بدونها.. مصر حاضرة بشكل رسمي في كل مباريات كأس العالم| كيف ذلك؟

كلها مصالح .. حكاية صورة أثارت جماهير الزمالك ضد خالد الغندور

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

ترشيحاتنا

كأس العالم 2022.. كريستيانو رونالدو يبكي أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراته أمام غانا

دول الاتحاد الأوروبي توافق على شراء الغاز بشكل مشترك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

أرخص 5 سيارات 2022 في الكويت| تبدأ من 4 آلاف دينار

حرب إبادة ضد كورونا.. إجراءات عاجلة من الصين لمواجهة تفشي الوباء

تلهثون وراء أوكرانيا .. بكري : أين ضمير العالم من الشعب الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل مجهود وبدون فرهدة.. رجيم يحول جسمك لآلة حرق دهون

بعد إجراء أنغام للعملية.. طبيب يكشف سبب استئصال الرحم

بعد كورونا .. اكتشاف فيروس جديد قاتل في بلدان أفريقية ودراسة تستكشف

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

فيديو

تأجيل الامتحانات وغلق الطرق.. السعودية تحذر مواطنيها بسبب سوء الأحوال الجوية

لا صحة للشائعات .. طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة | فيديو جراف

تفاصيل طرح 1284 وحدة في 9 محافظات تابعة للإسكان

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ