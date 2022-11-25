التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة ويلز وإيران في كأس العالم

سيطر التعادل السلبي، على أحداث الشوط الأول من لقاء ويلز وإيران، الذي يقام على ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ببطولة كأس العالم 2022.

وألغى حكم المباراة هدفا لـ علي جولزاده لاعب منتخب إيران، في الدقيقة 16 بداعي التسلل.



بدأ منتخب ويلز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: يس ميفام - جو رودون - بن ديفيز

خط الوسط: كونور روبرتس - إيثان أمبادو - آرون رامسي - نيكو ويليامز.

خط الهجوم: هاري ويلسون - جاريث بيل - كيفير موور.



تشكيل إيران:



حراسة المرمى: حوسيني

الدفاع: بوراليجانجي – روزبه جشمي – سيد مجيد حسيني- محمدي

الوسط: جولزاده – عزت إللهي– أحمد نور الله – إحسن حاج صافي.

الهجوم: مهدي طارمي – أزمون