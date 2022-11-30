بعد مواجهة المقاولون.. ركلات الترجيح تبتسم للنادي الأهلي 9 مرات بالكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي إلى نصف نهائي الكأس على حساب المقاولون العرب في اللقاء الذي استضافه ملعب السلام في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة موسم (2021 - 2022).

ولجأ فريق الأهلي ونظيره المقاولون العرب إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء وهذا ما تنص عليه لائحة بطولة كأس مصر لموسم (2021 - 2022).

سجل الهدف الأول للأهلي اللاعب كريم فؤاد فى الدقيقة 68 بعد تمريرة بينية من محمد فخري بين الدفاع ليتسلمها كريم فؤاد داخل المنطقة وسدد كرة قوية داخل شباك الحارس محمود أبو السعود.

جاء هدف التعادل للمقاولون العرب بعد عرضية أرضية من سافيولا قابلها جون أوكلي بتسديدة قوية لترتطم في القائم الأيسر للشناوي وتسكن الشباك فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة والذي تأهل لدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب السويس بهدفين دون رد.

النادي الأهلي بعد تخطيه المقاولون العرب بركلات الترجيح يكون قد احتكم لركلات الترجيح في بطولة كأس مصر فى 13 مباراة فاز فى 9 منها وأخفق فى 4.

محاضرة عاصفة

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة عاصفة مع لاعبيه حذر خلالها من تكرار شكل الأداء الذي ظهروا عليه خلال مواجهة المقاولون العرب، رغم الفوز بضربات الجزاء والتأهل لنصف نهائي النسخة القديمة لبطولة كأس مصر.

وظهر كولر ظهر غاضباً بشدة قبل مران النادي الأهلي وتخلي عن هدوئه وتحدث بعنف مع لاعبيه على تقصيرهم في المباراة التي كان الأهلي على وشك الخروج بعد الوصول لضربات الجزاء.

ماذا قال كولر عن مباراة المقاولون العرب؟

وأكد المدير الفني للنادي الأهلي، أن هناك حالة من التهاون سيطرت على الفريق طوال مباراة المقاولون العرب عدا بعض العناصر على رأسها محمد الشناوي الذي كان سبباً رئيسياً في التأهل لنصف النهائي، وقال أنه لن يقبل بتكرار ما حدث والتهاون في المباريات المقبلة.

وأضاف كولر: "كان هناك تسرع في التمرير، وحاولنا أن نلعب الكرة المعتادة لنا ولكن المقاولون صعب الأمور على الفريق،أجريت تغييرات على التشكيل بسبب ضغط المباريات في الفترة المقبلة، ولا أريد أن أخسر لاعبًا.. من اليوم بدأت التدوير بين اللاعبين وهو أمر مهم بالنسبة إليَّ مع ضغط المباريات الفترة المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين،أيضًا كان هناك إصابات داخل صفوف الفريق وتم منح الفرصة لهم من أجل تجهيزهم».

وأوضح كولر أنه عندما يكون هناك أربعة أسابيع راحة، أي فريق يحتاج إلى وقت لاستعادة مستواه، وأن مباراة المقاولون العرب درس للاعبين لتقديم الكرة المعتادة للفريق وحسم المباريات مبكرًا من خلال استغلال الفرص المتاحة، وأشار الى أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في بداية العام الحالي وشارك مع الفريق في جميع المباريات بعد جاهزيته وشارك مع المنتخب، ولكنه رفض المجازفة به حماية له.

وشدد على أن اللاعب جاهز للمشاركة ولكنه كمدرب نظر إلى مصلحة اللاعب أولًا، وقال إن اللعب أمام فريق يدافع يكون هناك صعوبة على أي مهاجم وأن الأهلي كان لديه فرص في بداية مباراة المقاولون كانت بمثابة المفتاح لمثل هذه المباريات، وأن الفريق لديه أكثر من لاعب يشارك في مركز ٩ بشكل جيد ومن بينهم كريم فؤاد وحسام حسن وغيرهما من اللاعبين.