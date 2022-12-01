مودريتش يقود تشكيل كرواتيا أمام بلجيكا في كأس العالم

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الأساسي لمواجهة بلجيكا، المقرر لها في تمام الخامسة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى : ليفاكوفيتش

خط الدفاع: بورنا سوسا - جفارديول - لوفرين - جورانوفيتش.

خط الوسط : لوكا مودريتش - كوفاسيتش - بروزفيتش.

خط الهجوم: بيريسيتش - ليفايا - كراماريتش.

ترتيب المجموعة السادسة:



1- كرواتيا : 4 نقاط

2- المغرب : 4 نقاط

3- بلجيكا :3 نقاط

4- كندا : 0 نقاط