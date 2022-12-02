الولايات المتحدة والنرويح تبحثان التعاون في مجال الأمن الغذائي

يتوجه المبعوث الخاص الأمريكي للأمن الغذائي العالمي، كاري فاولر، إلى العاصمة النرويجية (أوسلو)، اليوم ولمدة ستة أيام، لبحث التعاون في مجال الأمن الغذائي.



وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني اليوم /الجمعة/، أن فاولر سيلقي أيضا خطابا في حدث حول الأمن الغذائي في جامعة نرويجية حيث سيسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي العالمي، مع التركيز على أهمية مرونة المحاصيل والتكيف مع المناخ في مواجهة أزمة المناخ.



كما سيناقش المبعوث الخاص الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في مواجهة هذه التحديات.

وسيلتقي فاولر بوزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيته تفينيريم ووزير المناخ والبيئة إسبين بارث إيدي؛ لمناقشة التعاون في مجال الأمن الغذائي، والقدرة على التكيف مع المناخ الزراعي، وتأثير الصراع على الأمن الغذائي.