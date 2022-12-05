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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

صدى البلد

في لقطة مؤلمة يجلس شاب بجوار الرصيف وقد ارتسمت خيبة الأمل والحسرة على وجهه بعد أن أغلق باب رزقه أمام عينيه.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا "فيسبوك" صورة لـ شاب يعمل في خدمة توصيل الطلبات وهو يرتدي زي عمله المخصص "يونيفورم" ويضع يده على وجه، حزنًا على خسارة دراجته.

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وقد ارفق مع الصورة المتداولة قصة ما حدث  مع الشاب في بضع كلمات قليلة:" صورة حزينة لعامل توصيل ديليفري بعد سرقة دراجته بعد دخوله لأداء الصلاة في أحد المساجد".

وحصدت الصورة في ساعات قليلة تعاطف آلالاف والتي عبروا عنها بالمشاركة والتعليقات التي تتضمن الدعاء للشاب:"اتنمني انه يطلع ترند وكل الناس تتكلم عنه يمكن ربنا يفتحها عليه".

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كما كثرت التعليقات المتسألة عن رقم الشاب أو طريقة يمكن الوصول بها إلى عامل التوصيل لتقديم يد المساعدة:"طب أنا عايز أساعد لو ربنا قدرنى ، حد معاه رقمه أتواصل معاه ؟.

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