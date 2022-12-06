بسنت شوقي تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

ظهرت الفنانة بسنت شوقي، في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بسنت شوقي بلوك ميك آب جذاب، وإطلالة كلاسيكية، مع تسريحة شعر مميزة.

أكدت الفنانة بسنت شوقي أنها تستأنف اليوم تصوير دورها فى مسلسله النص التاني مع الفنان على ربيع فى مسلسل يتم عرضه خارج موسم رمضان القادم.



وأضافت بسنت شوقي فى تصريح خاص لصدى البلد أنها صورت مشهدا واحد حتى الآن أمام على ربيع، ثم أوقفت التصوير؛ بسبب سفرها إلى مهرجان البحر الأحمر وحضور فعالياته.



وتابعت بسنت أنها تعود إلى الأعمال الكوميدية من خلال هذا العمل، وهي النوعية المفضلة لها والتى بدأت بها مشوار التمثيل حيث كان أول ظهور لها فى المسلسل الكوميدي نيللى وشيريهان.